Дополнительное время позволит добавить больше контента к запуску стартовой версии игры.

Игра Subnautica 2, занимающая второе место в списке желаемых Steam, все-таки не выйдет в 2025 году. Разработчики объявили о переносе игры на следующий год, одновременно показав первый геймплейный трейлер.

Сообщается, что решение приняли после результатов закрытых плейтестов. Отзывы о сюжете, существах, окружении и общем направлении тайтла были положительными, но все равно нашлось то, что необходимо доработать. В связи с этим разработчики и решили отложить запуск в раннем доступе до 2026 года.

В Unknown Worlds также пообещали активнее делиться подробностями о разработке Subnautica 2 в течение следующих месяцев.

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Журналист Джейсон Шрайер называет другие причины переноса Subnautica 2. По его информации, материнская компания Krafton не захотела выплачивать разработчикам денежный бонус в размере $250 млн, который им по контракту обещали при достижении определенных финансовых показателей до конца 2025 года.

Кроме того, в начале июля 2025-го стало известно, что студия Unknown Worlds переживает масштабную смену руководства. Все три ключевых руководителя покинули проект, а разработкой Subnautica 2 теперь руководит один из авторов Dead Space.

Subnautica 2 – продолжение мегапопулярного подводного выживача, вышедшего в 2018 году. В отличие от первой части, в сиквеле будет кооперативный режим до четырех игроков. Также обещают увеличить масштабы, продвинутое строительство баз и больше возможностей для крафта.

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