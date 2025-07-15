Рассказываем, почему этот праздник так важен для украинцев.

С недавних пор в календаре украинцев появилась новая важная дата - День украинской государственности. Мы отмечаем этот праздник 15 июля.

Первоначальной датой было 28 июля, однако из-за перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь ее сместили на 15 июля.

В мирное время День украинской государственности - выходной, однако до окончания военного положения он будет оставаться рабочим. Ранее мы рассказывали про все праздники в июле в Украине.

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Аким Галимов, основатель проекта "Реальная история", журналист, исследующий историю и создающий историко-документальные проекты, рассказал УНИАН, что означает День украинской государственности, тризубец и наш флаг.

День украинской государственности - история

По словам Галимова, этот государственный праздник, установленный в 2021 году, символизирует непрерывность украинской государственной традиции от княжеских времен до сегодняшнего дня.

"Отмечаем мы его как раз в День крещения Руси - знаковое событие для нашей истории. Этот день символизирует преемственность становления Украины как государства, наш уникальный исторический путь, который охватывает более 1000 лет", - подчеркнул журналист.

Как он добавил, Украина впервые де-факто стала отдельным независимым государством в ХХ веке - 22 января 1918 года, когда Центральная Рада провозгласила IV универсал, которым Украинская Народная Республика стала независимым, самостоятельным, суверенным государством. И это стало абсолютно естественным путем развития государственных традиций на наших землях, которые существовали здесь и во времена Руси, и во времена Великого княжества Литовского и Русского, и во времена Гетманщины. У нас было и Королевство Русь, и король Даниил, и Богдан Хмельницкий, который был рукоположен в Киеве как полноценный владелец земель. Однако именно во времена УНР появился первый в истории современный документ, в котором использовался термин "независимая Украина" как юридический статус.

15 июля - праздник, который призван напомнить о многовековой истории и культуре нашего государства.

Что означает герб Украины

По словам журналиста, первое изображение тризубца мы можем найти на древнерусских печатках. Вообще печати показывают преемственность и непрерывность существования государственного аппарата. На обеих сторонах печати Святослава Храброго изображен двузуб, сейчас этот символ используют ССО. Это древнейшая печать середины Х века, которая известна с территории Украины.

"Этот личный знак Святослава все будущие князья пытались наследовать. Так, сын Святослава - Владимир Великий - придумал свой княжеский символ, трансформировав двузуб своего отца в тризуб. Эту традицию впоследствии подхватили все потомки: хотя знаки у каждого князя были индивидуальны, но в основе всегда лежал двузуб или тризуб", - добавил он.

Как отметил Галимов, cуществует множество версий о происхождении этих знаков. Археологи фиксируют их, в частности, еще у сарматов. Скорее всего, никакого сокола или голубя, летящего вниз, они на самом деле не означают, да и слово "воля" в трезубце не зашифровано - это лишь современная народная интерпретация.

Но это замечательно, что в тризубе каждый может увидеть что-то свое, что-то, что важно именно для него,

- подчеркнул он.

В 1917 году, когда была провозглашена УНР, тризубец был лишь одним из вариантов государственного герба. Сначала выдающийся украинский график Георгий Нарбут изобразил тризубец на новой валюте - карбованце, затем этот знак стал символом украинского флота. Почувствовав силу этого символа, в феврале 1918 года на очередном заседании правительства Михаил Грушевский дает распоряжение украинскому художнику Василию Кричевскому разработать макет государственного герба с изображением тризубца. В марте 1918 года этот герб утверждают окончательно. Во времена гетмана Скоропадского была попытка изобразить на гербе казака, потому что Павел Скоропадский апеллировал к традиции гетманства, но тризубец тоже оставался частью этого государственного знака.

Важно помнить, что тризубец является нашим малым гербом, а вот большой герб Украины содержит в себе изображение как тризубца, так и льва и казака с мушкетом. Однако большой герб официально до сих пор не утвержден Верховной Радой.

Что означает флаг Украины

Как объяснил журналист, историки считают, что впервые синий и желтый цвета появились в XIII веке - герб Галицко-Волынского княжества - желтый лев на синем фоне. Также в то время эти цвета были в гербах местной знати.

В XVII-XVIII веках казацкие хоругви часто имели синий фон с желтыми элементами - крестами, звездами.

"В 1848 году во Львове Главная Русская Рада - первая официальная политическая украинская организация в Галичине - подняла сине-желтый флаг на ратуше во время революции в Австрийской империи. С этого начинается "жизнь" этих цветов как национальных символов в Галичине и Закарпатье. Официально впервые сине-желтый флаг как государственный символ был утвержден 22-25 марта 1918 года", - рассказал он.

Современный флаг Украины в сине-желтых цветах подняли в 1990-1991 годах. Он официально утвержден в 1992 году независимой Украиной.

Что касается значений цветов флага, добавляет он, то историки и исследователи выделяют много версий, но все они между собой похожи и хорошо известны: синий символизирует - небо, мир, духовность, желтый - пшеницу, солнце, свет, благосостояние, свободолюбие. Но здесь, как и с тризубцем, каждый может прочитать что-то свое, и это прекрасно.

справка Аким Галимов Основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media, общественный деятель. Он является автором и продюсером ряда исторических проектов, развенчивающих имперские мифы, российскую пропаганду и популяризирующих историю. По образованию - журналист, имеет большой опыт работы в различных медиа. Награжден орденом "За заслуги" III степени. В июне 2024 года его команда представила новый масштабный проект-исследование под названием "Настоящая история Крыма, Донбасса и Юга Украины". В соавторстве с Русланом Шариповым, сценаристом и ведущим 1+1 media, выпустил книгу "Украинские дворцы. Восстановление истории. Золотая эпоха", в которой освещаются вопросы популяризации истории уничтоженных архитектурных памятников. Является инициатором кампании по спасению памятника Национального значения казацкой усадьбы "Покорщина", что в Черниговской области.

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