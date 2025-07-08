8 июля онлайн игры достиг 66 тысяч человек.

После анонса второго сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners, интерес к самой игре резко подскочил. На выходных в Steam в Cyberpunk 2077 одновременно играли 66.5 тысяч человек, это лучший показатель с января.

С момента выхода дополнения Phantom Liberty таких цифр почти не было. Последний раз игра собирала больше людей только в декабре 2024 года, когда вышел крупный патч 2.2. Тогда в пике было около 72 тысяч игроков.

Кроме того, ожидается ещё один приток игроков после следующего крупного патча 2.3. Изначально он должен был выйти 26 июня, но чуть ли не в последний момент CD Projekt RED объявила, что не успевает доделать обновление в срок и переносит его на неопределённую дату.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что режиссёр аниме Cyberpunk: Edgerunners 2 призвал зрителей приготовиться грустить. Второй сезон снова будет транслироваться на Netflix.

Также недавно разработчик Cyberpunk 2077 поделился, что звуки оружия записали с автомата с газировкой в KFC, а также из бульканья кипящих на плите овощей. Иногда звуки в играх могут браться из самых неожиданных мест.

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