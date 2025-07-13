Прежде чем следовать рекомендациям, важно разобраться в причине.

Украину накрыл природный апокалипсис - во многих городах шли сильные дожди, гремели грозы, бушевала непогода. Львовщина превратилась в Венецию, а в Харькове сильный ветер сносил крыши домов, валил деревья и выбивал окна в домах. Сегодня, 13 июля, произошел резкий скачок температуры, и нашу страну снова одолела экстремальная жара, но если буря вернется, нужно знать, что нельзя делать во время грозы.

Что нельзя делать во время грозы дома

Если ураган застал вас в собственном жилище, а подготовиться заранее возможности не было, нужно реагировать быстро. Не размышляйте о том, нужно ли закрывать окна во время грозы - однозначно это надо сделать. Ни в коем случае не ставьте даже на проветривание, пока не утихнет ветер, иначе сильный порыв воздуха выбьет стекла и даже рамы, если они деревянные.

Далее запомните, можно ли пользоваться телефоном во время грозы. Знайте, что если на улице бушует ураган, и бьют молнии, необходимо снять смартфон и зарядки и отложить подальше. Нередки случаи, когда именно из-за грозы и молнии случались скачки напряжения в сети. Можно ли заряжать телефон во время грозы? Нет, он может сгореть вместе с розеткой и зарядкой. К сожалению, иногда и само устройство, даже не подсоединенное к сети, рискует получить разряд и ударить вас током во время разговора.

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Зная этот нюанс с напряжением в сети, вы будете знать, может ли сгореть телевизор во время грозы. Такой риск присутствует в отношении любого вида техники - микроволновок, холодильников, стиральных машин и так далее. Любое устройство, включенное в сеть, может выйти из строя. Надо ли выключать компьютер во время грозы? Обязать вас никто не может, но если хотите перестраховаться, лучше вынуть вилку из розетки. Отсюда становится ясно, зачем отключать электроприборы во время грозы, так что, во время непогоды есть два варианта - или отключить все приборы, которые вы можете отключить, или поставить стабилизаторы напряжения. Они помогут смягчить скачки и защитить технику.

Люди, которые живут на даче или в сельской местности, знают, что делать во время грозы дома нельзя однозначно - это растапливать печь или открывать дымоход. Дело в том, что горячий дым, поднимающийся вверх, может стать своеобразным проводником для молнии, увеличивая вероятность удара молнии в дымоход и, как следствие, в дом. Даже если вы печь не топите, что летом абсолютно естественно, открывать дымоход все равно нельзя - если вдруг в него ударит молния, будет пожар, который быстро переместится в дом.

Где нельзя стоять во время грозы, если оказались на улице

Далеко не всегда ураган застает нас в домашних условиях, иногда он обрушивается как снег на голову прямо посреди города или даже на природе. Если это ваш случай, помните, что сразу необходимо:

отойти от деревьев минимум на тридцать метров; вылезти из реки или озера, прекратить ловить рыбу и купаться; найти низкорослый участок леса или углубление в земле, спрятаться там.

Также очень нежелательно собираться группами, если вы были в компании, когда началась гроза, попытайтесь разделиться по 2-3 человека и укрыться от бури в разных местах. Если у кого-то есть автомобиль, то не переживайте о том, можно ли находиться в машине во время грозы - однозначно да. Разрешено сесть в авто, закрыть окна, опустить антенну, выключить радио и фары, и просто переждать грозу.

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