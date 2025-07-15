Кори Барлог точно не делает проект в жанре научной фантастики, уверяет Джейсон Шрайер.

Студия Sony Santa Monica, известная по God of War и Ragnarok, уже несколько лет работает над новой игрой. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер приоткрыл завесу.

По его словам, последний апдейт от инсайдеров поступал пару месяцев назад, и тогда всё шло хорошо. Кори Барлог - творческий директор God of War - уже давно дразнил публику намёками на новый проект, и многие решили, что речь идёт о научной фантастике. Но Шрайер это категорически опроверг: "Всё, что касается научной фантастики, - чепуха".

Хотя официально игра не считается новой интеллектуальной собственностью (IP), она "может ощущаться как новая". По словам Шрайера, возможно, именно это и сбило с толку поклонников: студия будто перезапускает что-то старое, но в совершенно ином ключе, как это уже случилось с God of War в 2018 году.

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Что это за IP - пока загадка. Некоторые предполагают, что речь может идти о реанимации забытой франшизы Sony, но не уровня Jak and Daxter, как надеются фанаты. Конкретики пока нет, и, как отметил сам Шрайер, дальнейшие подробности он сообщит только в статье, а не на форуме.

Ранее надёжный инсайдер Джефф Грабб заявил, что новую часть God of War в Древней Греции перенесли на 2026 год. Но анонс может произойти уже в этом году.

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