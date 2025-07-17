С этими советами кукуруза получится нежной, сочной и ароматной.

Молодая вареная кукуруза уже давно ассоциируется с летним периодом, отпуском и морем. Это сезонное лакомство легко приготовить дома. Стоит воспользоваться периодом, когда початки еще молодые, сладкие и сочные.

Как и сколько нужно варить кукурузу - далее в материале.

Как варить кукурузу правильно

В первую очередь нужно правильно выбрать початки. Обратите внимание на то, чтоб зерна были плотными и ровными. Очень вкусной является двухцветная кукуруза.

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Лучше всего брать початки в зеленых листьях, которые не успели засохнуть. Хорошие продавцы на рынке без проблем соглашаются частично очистить початки, чтоб показать их состояние. Иногда кукурузу поражают вредители, которые поедают зерна. Их можно увидеть только очистив листву.

Теперь перейдем к тому, сколько варить молодую кукурузу. Тут есть два варианта. Если положить початки в кипящую воду, то достаточно проварить их около 10-12 минут.

Кроме того, можно выстелить дно кастрюли листьями, сложить кукурузу и залить ее водой. В этом случае время варки увеличивается до 20 минут. Важно не давать початкам всплывать, чтоб они полностью проварились со всех сторон. Для этого можно накрыть их тарелкой.

В то же время на приготовление старой кукурузы уходит до двух часов. Поскольку все зависит от размера и возраста продукта, то стоит проверять початки зубочисткой.

Воду для кукурузы лучше предварительно не солить, так как из-за этого она может стать жесткой. Лучше солить сами початки после приготовления.

Некоторые добавляют в воду немного сахара или молока, чтоб сделать кукурузу более сладкой, сочной, с нежным вкусом. По желанию можно взять кубик сливочного масла и смазать им кукурузу, пока она еще горячая. Не бойтесь экспериментировать и брать необычные специи.

Как еще можно приготовить кукурузу

Варить кукурузу можно не только в кастрюле. Рассмотрим другие способы приготовления.

Например, для этого подойдет мультиварка. В чашу выкладываем початки кукурузы, заливаем их водой и накрываем вымытыми листьями. Готовим на режиме "суп". Если кукуруза молодая, то 15 минут после закипания, а более зрелую - около получаса.

Очень вкусной получится кукуруза на гриле. Надеваем ее на шампуры и готовим на открытом огне. Также можно ненадолго замочить ее, смазать маслом, посолить и в листьях положить на угли.

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