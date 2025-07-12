EA уже исследует причины этого бага.

С релизом дополнения Enchanted By Nature в The Sims 4 обнаружился странный и массовый баг: симы начали внезапно становиться беременными, причём без участия игрока и вне зависимости от пола, возраста или даже возможности к размножению.

Под действие бага попадают даже мужские персонажи и вампиры, а также симы, которые ни разу не вступали в романтические отношения.

Ошибка мешает базовым механикам симуляции. Такие симы не могут пройти тест на беременность, не стареют, не могут вступать в интимные взаимодействия, а сама беременность при этом не прогрессирует.

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Баг затронул большое количество игроков. Некоторые стали обсуждать необычные последствия: например, вампиры в игре не могут пить кровь у беременных симов, и в условиях эпидемии беременности это делает их фактически беспомощными.

Другие делятся историями о том, как даже Смерть внезапно оказалась в списке ожидающих пополнения.

Electronic Arts уже подтвердила, что знает о проблеме. В комментарии компания заявила, что в курсе проблем, связанных с беременностью симов, включая исчезнувшие тесты, отсутствующие визуальные признаки и нарушения в поведении персонажей, и пообещала выпустить исправление.

Enchanted By Nature вышло в июле и добавило в игру фей, эмоции, связанные с природой, и новые механики. Однако этот баг затронул даже тех, кто не покупал дополнение, значит, ошибка кроется в обновлении самой базы игры.

Ранее мы рассказывали, что разработчики "убийцы" The Sims, inZOI, объяснили, почему про игру все забыли. Сейчас онлайн inZOI не превышает 2 тысяч человек.

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