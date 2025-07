Винит Агарвал покинул Naughty Dog после закрытия многопользовательского The Last of Us.

Винит Агарвал, один из ведущих дизайнеров Naughty Dog, покинул студию и уехал в Японию, где собирается открыть собственную игровую компанию. Он сообщил об этом в X 8 июля, добавив, что уже работает над новым проектом.

Агарвал проработал в Naughty Dog более десяти лет и успел поучаствовать в создании Uncharted 4, Lost Legacy и The Last of Us Part 2. Кроме того, он был главным разработчиком мультиплеерной игры по The Last of Us, которую в итоге отменили.

После закрытия проекта он пытался запустить ещё одну одиночную игру в рамках студии, но и она была свёрнута. Это, по его словам, стало последней каплей - и в январе он ушёл из Naughty Dog.

Видео дня

Подробностей о новом проекте пока нет, кроме того, что он разрабатывается на Unreal Engine 5 и, скорее всего, будет мультиплеерным. Агарвал говорил, что отмена многопользовательской The Last of Us сильно его разочаровала, а сам он по-настоящему увлечён сетевыми играми.

Ранее мы рассказывали, что в The Last of Us 2 появился новый режим игры с прохождением в хронологическом порядке. Такой способ прохождение должен показать историю Элли и Эбби с другой стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: