Курт Кульманн говорит, что сам бы сделал всё по другому.

Пока фанаты продолжают ждать хоть каких-либо новостей о The Elder Scrolls 6, бывший ведущий дизайнер лора серии Курт Кульманн признался, что сам не уверен, какие чувства испытает, когда наконец увидит игру.

В интервью YouTube-каналу Kiwi Talkz он рассказал, что не принимает участия в разработке новой частини, а всё, что делает команда сейчас - для него такой же секрет, как и для остальной публики:

"У них своя команда, свои идеи. Мы больше не управляем этим. Они делают что-то отличное от того, что сделал бы я. Не обязательно плохое - просто другое".

Разработчик уточнил, что не знает абсолютно ничего о проекте: "Для меня это будет абсолютно новый опыт. Даже если бы я знал - что бы это изменило? Если мне понравится или не понравится, это уже не в моих руках".

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Кульманн работал над Oblivion и Skyrim, и многие считали его хранителем лора вселенной. Спустя семь лет с момента короткого тизера TES 6 на E3 2018 года новостей почти не было, за благотворительного аукциона, где продавали имя для NPC.

Ранее Джез Корден сообщил, что у Microsoft уже есть трейлер TES 6, который разработчики тщательно скрывают. Он очень надеется, что прав.

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