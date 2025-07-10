Sony без предупреждения добавила Cyberpunk 2077 в каталог PS Plus Extra/Premium.

Летом 2025 года сервису PlayStation Plus исполнилось 15 лет, в честь чего Sony решила порадовать пользователей "жирным" подарком. В июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus Extra и Premium вошел известный ролевой экшен Cyberpunk 2077.

Стандартное издание Cyberpunk 2077 (без дополнения Phantom Liberty) уже доступно бесплатно по подписке на PS4 и PS5. Владельцы PS5 получат все вышедшие для игры обновления, тогда как версия для PS4 включает патчи вплоть до Edgerunners Update (до сентября 2022 года).

Остальные игры добавят в каталоге PS Plus 15 июля, кроме Abiotic Factor – она появится 22 июля одновременно со своим релизом.

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Новинки PS Plus Extra и Premium:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (уже доступна)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5 (15 июля);

Bluey: The Videogame | PS5, PS4 (15 июля);

Planet Zoo | PS5 (15 июля);

Risk of Rain 2 | PS5, PS4 (15 июля);

Tropico 6 | PS5, PS4 (15 июля);

New World: Aeternum | PS5 (15 июля);

Twisted Metal 3 | PS5, PS4 (15 июля);

Twisted Metal 4 | PS5, PS4 (15 июля);

Abiotic Factor | PS5 (22 июля).

Sony уже не раз говорила, что, в отличие от Xbox Game Pass, компания не планирует добавлять флагманские игры от внутренних студий в подписку на релизе. В лучшем случае они будут появляться там спустя год или два после выхода.

Меж тем онлайн Cyberpunk 2077 показывает лучшие результаты за последние пол года. Всему причиной анонс второго сезона аниме Edgerunners. Также в ближайшее время Cyberpunk 2077 получит еще один "последний патч", и, возможно, даже новое DLC.

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