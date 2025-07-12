Для домашней птицы можно подобрать бюджетный вариант питания.

Разведение кур-несушек для яиц на продажу или самостоятельного употребления в пищу - выгодное дело. И в селах, и в городах у жителей частного сектора часто можно увидеть домашнюю птицу. Чем кормить кур, чтобы были крупные яйца, а что категорически давать нельзя - далее в материале.

Как кормить кур несушек летом - рацион

Опытные птицеводы считают, что продуктивность курицы в плане яйценоскости зависит от ее рациона. Если птица недоедает - хорошего "урожая" можно не ждать, впрочем, так же случится, если курицу перекормить. Летом рацион несушки должен быть таким:

белки - 50;

углеводы - 30;

другие ингредиенты - 20.

В жаркую пору года птица должна получать большое количество белков и протеинов в отличие от зимы, когда необходимо увеличивать количество углеводов в рационе. Потребность несушки в белковой пище заметна по ее поведению - курицы летом постоянно клюют насекомых, улиток и червяков.

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Вот оптимальный вариант того, чем кормить кур, чтобы яйца были крепкими. Учтите, что перечень написан из расчета на 1 голову птицы:

100 граммов пшеницы, ячменя, кукурузы, овса, ржи;

25 граммов отварного картофеля, тертой морковки и кабачка, огурцов, капусты;

10 граммов костной или мясокостной муки;

10 граммов подсолнечного жмыха, отрубей;

2 грамма подсолнечного масла и рыбьего жира;

5 граммов доломитовой муки.

Также можно добавлять в кормушку любые молочные продукты, кроме творога высокой жирности и парного молока, а также измельченные ракушки, скорлупу от яиц, кормовые дрожжи и соль. Из растений птица также может получать необходимые витамины и микроэлементы и никогда не откажется от свежих листьев салата, одуванчиков, крапивы, клевера, спорыша или подорожника.

Важно понимать, что курица может начать доставать из кормушки только те продукты, которые ей понравились. Поэтому нельзя давать их по отдельности - лучше делать мешанку. Вы можете смешать овощи, зерно, нежирный творог, немного мяса или рыбы и разбавить это все бульоном, сывороткой или простоквашей. Кормить несушку такой смесью нужно утром и вечером, а после каждого приема пищи тщательно вымывать кормушку, чтобы остатки пищи не гнили на жаре.

Можно ли кормить кур одной пшеницей и вареной картошкой

Рацион должен быть разнообразным, иначе крупных яиц вы не получите. Если птица будет получать только пшеницу, это может привести к ожирению и недостатку аминокислот, клетчатки, необходимых несушке витаминов и минералов. То же самое касается и картошки - некоторые дачники пытаются сэкономить на кормах, и их птица питается отварным корнеплодом. Эти люди не знают, как часто можно кормить кур варёной картошкой - на самом деле, овощ можно давать максимум 2-3 раза в неделю в качестве добавки, но картофель не может быть основой рациона.

Запомните, чем нельзя кормить кур-несушек еще, чтобы не остаться без яиц, а то и вовсе не лишиться поголовья домашней птицы:

категорически забудьте о том, чтобы давать курицам объедки со стола;

никакого свежего сдобного хлеба, только сухарики;

ни в коем случае не кормите птицу пропавшими продуктами - скисшим супом, протухшим мясом, хлебом с плесенью.

Помните, что некоторые растения также вредны для несушек - к примеру, от белены, беладонны, цветов и ботвы томатов или картофеля, а также от лютиков, полевой гвоздики, бузины, можжевельника, полыни и куриной слепоты у птиц может случиться отравление. В особо тяжелых случаях - смерть.

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