Judas будет настоящей олдскульной игрой.

Создатель BioShock порассуждал о себе и о Judas, своей новой игре, которую делает в составе Ghost Story Games.

В интервью Лоуренсу Соннтагу из Nightdive он рассказал, что студия ориентируется на старую школу, а значит никакого онлайна, никакого live service и монетизации:

"Judas - это очень олдскульная игра. Вы покупаете её - и получаете всё сразу. Никаких дополнительных компонентов. Всё, что мы делаем, - ради истории и полного погружения".

После бурного пути Bioshock Infinite и закрытия Irrational Games в 2014-м, Левин с командой ушёл в тень, чтобы строить более компактную и независимую студию.

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Проект Judas готовится уже много лет, и при этом создаётся без давления. 2K, по его словам, не вмешиваются и не навязывают студии формат: "Нам повезло. Я понимаю, почему многие идут в live service - игры дорогие. Но я просто хочу, чтобы игра развлекала".

Он также отметил, что мнения о смерти одиночных игр сильно преувеличены: Baldur’s Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2, Clair Obscur: Expedition 33, все они доказали, что такие игры могут быть успешными и любимыми.

Ранее мы рассказывали, что создатель BioShock тихо перенёс свою новую игру Judas, которая уже должна была выйти. Новая дата релиза - неизвестна.

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