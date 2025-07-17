Рассказываем, что можно посадить на грядке после лука, чтобы еще до конца лета успеть собрать урожай.

У хороших хозяев ни один кусочек земли "гулять" не будет. Поэтому на освободившихся грядках после уборки овощей или зелени они до осени успевают вырастить еще немало вкусного и полезного. Что лучше посадить после лука - рассказываем ниже.

Что посадить после лука летом

В июле, а также августе, пока позволяет погода, можно вырастить и собрать урожай быстрорастущих культур.

Грядку после лука (и чеснока), если почва слишком "выхолощена", можно подкормить готовым быстрым комплексным удобрением или внести немного компоста. Один из плюсов такой грядки - лук и чеснок уничтожают патогенную микрофлору, поэтому новые посадки не будут болеть.

Видео дня

Выбирая, что посадить в июле после лука, ориентируйтесь на вегетационный период культур - от 30 до 60 дней, чтобы вы успели собрать урожай до похолодания, а также устойчивость к продолжительному световому дню, чтобы культуры не стрелковались, и выдерживали жару.

Прежде всего советуют сеять зелень. Что посадить после лука на зелень:

укроп;

петрушку;

кинзу;

рукколу;

шпинат;

кресс-салат.

Что посадить из овощей:

ранние сорта редьки и редиса - сажают в конце июля, чтобы они не пускали "стрелки";

раннеспелые огурцы;

раннюю "пекинку" - ее сеют не для кочанов, а также на зелень;

бобовые (например, горох).

С бобовыми не прогадаете - они насытят почву азотом, который забрали лук с чесноком. Пекинскую капусту (семенами) советуют сажать в июле, в конце месяца, чтобы она не стрелковалась. Также она не переносит высоких температур. Кроме всего, посаженная именно сейчас, "пекинка" хорошо сохраняется зимой, если вдруг решите дождаться кочанов.

Можно после лука (и чеснока) посеять сидераты - горчицу, люцерну, фацелию или рапс - они подпитают почву и улучшат ее структуру. Сидераты заделывают в почву при осенней перекопке или пахоте.

Плохой идеей будет посадить после лука или чеснока те же лук и чеснок - урожая не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда выкапывать лук в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: