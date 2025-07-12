Примените простой трюк, чтобы размягчить махровые полотенца.

Полотенца и белье после стирки часто становятся "колючими" и неприятными на ощупь. Моющее средство накапливается на ворсинках, делая их твердыми. Это особенно частая проблема в домах с жесткой водой.

К счастью, способ, как сделать полотенца мягкими и пушистыми, совсем не сложный в исполнении. Мягкость изделиям вернет недорогой продукт, который есть на каждой кухне.

Как сделать мягкими махровые полотенца

Лучший метод размягчения, проверенный временем, назвало издание Express. Им поделилась руководительница отеля Джейн Хиндл, которая стирает десятки полотенец для гостей. Чтобы ткань не была грубой, обычно используют уксус, но у женщины его не было под рукой и она открыла для себя другое средство.

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Речь об обычной лимонной кислоте. Столовую ложку приправы нужно добавить в барабан машинки после окончания основного цикла стирки и перед полосканием. Кислота вымывает из ворса мыльный налет, действуя как естественный смягчитель. К тому же она недорого стоит и придает изделиям освежающий аромат.

Пользователи, которые опробовали этот трюк отзываются о его эффективности. Это менее агрессивный способ, как сделать махровые полотенца мягкими, по сравнению с уксусом.

Второй важный шаг для мягкости - высушить на улице под солнечными лучами. Не стоит использовать машинную сушку. Тогда изделия будут не только мягкими, но белоснежными.

Зная, как сделать полотенца мягкими, держите дома большую упаковку кислоты. Она не раз выручит в других бытовых ситуациях. К примеру, из лимонного порошка получается прекрасное средство от накипи на чайнике.

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