Нужно правильно варить кофе, чтобы не испортить вкус.

Поклонники кофе знают, сколько денег уходит на ежедневные ритуалы - в кофейнях можно оставить целое состояние. Именно поэтому проще и дешевле готовить любимый напиток дома, но важно знать, как правильно варить кофе, чтобы не испортить его вкус и аромат. Существуют 7 незыблемых правил, о которых иногда даже бариста не знают.

Как варить кофе в гейзерной кофеварке или турке - инструкция

Знание, как варить кофе - целая наука, которую профессиональные бариста постигают годами. Есть много разных нюансов - о некоторых из них важно знать и тем, кто готовит напиток дома. Запоминайте, как варить кофе, чтобы получить вкусный напиток.

Помол

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Мало кто знает, но от качества помола зависит вкус кофе. Если слишком крупно измельчили зерно - напиток будет "как вода", а слишком мелкий помол приведет к горькому привкусу и излишней крепости.

Подобрать помол проще всего, если знаете, как будете варить кофе. Для приготовления через френч-пресс лучше ставить крупный, эспрессо - очень мелкий, фильтр - средний, турка - буквально пыль, то есть, самый мелкий из возможных. Для того чтобы помолоть кофе качественно, купите хорошую электрокофемолку или используйте жерновую.

Температура воды

От температуры воды, так же, как и от помола, зависит вкус кофе. Если залить слишком горячей, напиток будет горьким, слишком холодной - аромат и вкусовые нюансы зерен не раскроются. Запомните, что оптимальная температура воды для утреннего напитка - от 60 до 90 градусов Цельсия. Ни в коем случае нельзя заливать кофе кипятком, если чувствуете, что не сможете правильно измерить градусы - после закипания подождите 2-3 минуты, этого хватит, чтобы вода остыла.

Пропорция

Соотношение воды к кофе также должно быть правильным, если молотого зерна будет много - приготовите горький и крепкий продукт, мало - он будет "никакой" на вкус. Очень просто запомнить, как варить кофе, соблюдая пропорцию - всегда кладите 1 грамм молотых зерен на 15 мл воды. Если не можете измерить точно, пользуйтесь весами, потом привыкните. Указанная пропорция - это рекомендация, вы всегда можете немного отклониться от нормы, чтобы найти свой идеальный вкус.

Хранение

Если неправильно хранить зерна, аромат быстро выветрится, что в итоге повлияет на вкус напитка. Следите за тем, чтобы кофе хранился или в плотно закрытой упаковке, или в контейнере (банке) с крышкой. Место для хранения должно быть прохладным и сухим (кухонный шкаф с дверцами подойдет). Ни в коем случае не оставляйте зерна в холодильнике или под солнечными лучами.

Обслуживание

Важно регулярно чистить оборудование, с помощью которого вы готовите кофе. Будь то кофемашина, кофеварка, даже турка - все необходимо мыть. Дело в том, что кофейные масла и накипь от воды попадают в напиток и ухудшают его вкус.

Вода

Без качественной воды даже дорогие сорта зерен полетят в мусорку, потому что вода - основа напитка. Изучайте этикетки на бутылках и не берите слишком жесткую с высоким содержанием минералов (кофе будет пресным на вкус). Откажитесь и от мягкой воды, иначе напиток станет кислым. Самый лучший вариант - фильтрованная или бутилированная вода с минерализацией 100–150 мг/л. Также помните, что воду перед приготовлением кофе всегда нужно заливать свежую.

Зерна

От качества зерен, как и от качества воды, тоже зависит вкус кофе. Если они несвежие, все остальные пункты этого списка бессмысленны. Чем дольше лежали зерна после обжарки - тем хуже будет аромат и вкус кофе. Чтобы избежать такой ситуации, лучше покупайте кофе порционно, чтобы он не залеживался. Читайте на упаковке, когда была обжарка - с этой даты у вас есть 1-3 месяца, чтобы помолоть все зерна и использовать их. Молоть зерна также лучше сразу перед варкой - это максимально сохранит аромат.

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