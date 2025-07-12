Зак Креггер - фанат серии, который хочет просто сделать интересную историю во вселенной.

Новая экранизация Resident Evil от Зака Креггера не будет строго следовать канону игр, и режиссёр сразу решил предупредить об этом фанатов.

В интервью журналу SFX он признался, что хотел бы передать атмосферу игр, а не дословно воспроизводить события или сюжет:

"Я огромный фанат Resident Evil, играл во всё, кучу раз перепрошёл четвёртую часть. Я не собираюсь полностью подчиняться лору. Но я и не думаю, что нарушаю какие-то важные правила".

Креггер, прославившийся благодаря хоррору "Варвар", отмечает, что при всём уважении к оригиналу, он хочет рассказать историю, которая передаёт ощущение от игры, а не превращает фильм в список отсылок: "Я просто хочу сделать по-настоящему хорошее кино. Понимаю, что как бы я ни старался, критика всё равно будет. Но если я буду доволен фильмом - уже хорошо. А там, может, и другим зайдёт".

Видео дня

О самом фильме пока известно немного. Съёмки ещё не начались, а сюжет, по слухам, будет крутиться вокруг курьера, которому поручили доставить посылку в больницу. По пути он оказывается в эпицентре вирусной катастрофы и сталкивается с ордами мутантов.

Единственный актёр, чьё имя связывают с проектом, - Остин Абрамс из "Эйфории", но его участие пока официально не подтверждено.

Пемьера нового Resident Evil уже назначена: в кино он выйдет 18 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что Resident Evil 9 должна была быть онлайн-игрой, но в Capcom поняли, что это не понравится игрокам. Студия даже показала некоторые кадры из этой отменённой версии игры.

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