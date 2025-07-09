Бывший глава Xbox Питер Мур рассказал, что устранение "красного кольца смерти" на Xbox 360 обошлось Microsoft в 1.15 миллиарда долларов. Но именно это, по его словам, спасло бренд.
В интервью The Game Business Мур признался: если бы Microsoft тогда не потратила такие ресурсы на ремонт бракованных консолей, Xbox мог бы исчезнуть с рынка:
"Мы долго не могли понять, в чём причина. Это вентиляторы? Это трещины в пайке? Люди обматывали консоли полотенцем, чтобы они снова заработали. Это было стрессово. Но для нас это стало определяющим моментом".
Мур участвовал в запуске как оригинального Xbox, так и Xbox 360. Проблема с красным кольцом стала одним из самых известных технических сбоев в истории консолей. Microsoft пришлось организовать масштабную программу замены и ремонта: "Если бы мы этого не сделали, я не уверен, что бренд Xbox вообще существовал бы сегодня".
Но, по мнению Мура, тогда потраченные деньги были оправданы: "Это были хорошо потраченные средства. Мы защищали бренд, в который верили, и, главное, заботились об игроках".
Сейчас ситуация у платформы другая: Microsoft сокращает студии и сотрудников.
Ранее мы рассказывали, что Microsoft потеряла более 2 миллиардов долларов из-за первого Xbox. Всего в разработку консоли было вложено 12 миллиардов.