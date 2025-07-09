Как говорит бывший директор Xbox Питер Мур, если бы они это не сделали, компании, возможно, уже бы не было.

Бывший глава Xbox Питер Мур рассказал, что устранение "красного кольца смерти" на Xbox 360 обошлось Microsoft в 1.15 миллиарда долларов. Но именно это, по его словам, спасло бренд.

В интервью The Game Business Мур признался: если бы Microsoft тогда не потратила такие ресурсы на ремонт бракованных консолей, Xbox мог бы исчезнуть с рынка:

"Мы долго не могли понять, в чём причина. Это вентиляторы? Это трещины в пайке? Люди обматывали консоли полотенцем, чтобы они снова заработали. Это было стрессово. Но для нас это стало определяющим моментом".

Мур участвовал в запуске как оригинального Xbox, так и Xbox 360. Проблема с красным кольцом стала одним из самых известных технических сбоев в истории консолей. Microsoft пришлось организовать масштабную программу замены и ремонта: "Если бы мы этого не сделали, я не уверен, что бренд Xbox вообще существовал бы сегодня".

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Но, по мнению Мура, тогда потраченные деньги были оправданы: "Это были хорошо потраченные средства. Мы защищали бренд, в который верили, и, главное, заботились об игроках".

Сейчас ситуация у платформы другая: Microsoft сокращает студии и сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft потеряла более 2 миллиардов долларов из-за первого Xbox. Всего в разработку консоли было вложено 12 миллиардов.

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