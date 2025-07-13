Microsoft только за этот год уволила 15 тысяч человек.

На фоне недавних увольнений в игровом подразделении Microsoft в сети снова появилась критика в адрес Xbox. Однако если сравнить данные по сокращениям в более широком временном отрезке, то ситуация оказывается не столь однозначной.

По подсчётам энтузиастов из Tech4Gamers, в 2008 году в Sony работало около 180 тысяч человек, сейчас - порядка 113 тысяч. То есть за 15 лет штат сократился примерно на 67 тысяч сотрудников.

Для сравнения, у Microsoft в 2008 году было 91 тысяча сотрудников, а в 2024-м - около 228 тысяч. Даже с учётом недавних увольнений (около 15 тысяч человек в этом году) общее число занятых в компании всё ещё выше, чем когда-либо ранее.

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Если сравнивать исключительно разницу в численности персонала с 2008 года, то получается, что Sony сократила примерно в пять раз больше работников, чем Microsoft.

При этом Sony не отчиталась о столь масштабной реструктуризации за один раз, изменения происходили постепенно, в том числе за счёт реорганизации отдельных подразделений и аутсорсинга.

В этом году и Sony, и Microsoft провели заметные сокращения в игровых подразделениях. У Sony они затронули около 900 человек, что составило 8% Playstation.

Microsoft за последние месяцы сократила примерно 9 тысяч человек, причём под эту волну попали команды, работавшие над отменёнными проектами, вроде перезапуска Perfect Dark.

Ранее журналист Джез Корден заявил, что студии и игры закрываются, потому что Microsoft требует от Xbox невозможного. Именно из-за давления сверху Xbox начала сворачивать проекты и сокращать людей.

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