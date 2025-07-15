Разработчики Frostpunk 2 анонсировали конкурс модов с призом в 10 тысяч долларов

Победители также получат кастомные видеокарты RX 7700 XT.

11 Bit Studios и платформа mod.io запустили масштабный конкурс модов для Frostpunk 2, чтобы поддержать растущее комьюнити.

Разработчики отмечают, что уже впечатлены креативностью фанатов и теперь хотят развязать им руки как никогда раньше. На подачу работы даётся больше месяца: дедлайн - 22 августа, итоги объявят 1 сентября.

Конкурс разделён на несколько категорий. Победители в каждой из четырёх тематических номинаций, например, "лучший мод на механику города" или "лучший мод про политику" получат кастомную видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT с дизайном Frostpunk. Почётные упоминания наградят подарочными наборами от 11 Bit.

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Но главный приз, 10 тысяч долларов, достанется автору самого яркого и проработанного мода. Победителю также обещают символическую награду: возможность оставить след во вселенной Frostpunk 2.

Чтобы участвовать, нужно выложить мод на mod.io и пометить его хэштегом #fp2modcontest. Уже опубликованные моды можно перезалить с нужными тегами.

Критерии отбора: креативность, играбельность и, самое главное - удовольствие от прохождения. Жюри составят сами разработчики, представители mod.io и опытные моддеры из сообщества.

Ранее мы рассказывали, что Frostpunk получит ремейк на Unreal Engine 5, но релиз еще не скоро. Это тот самый проект, о котором недавно говорили 11 bit studios.

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