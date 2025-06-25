Если результат стрижек важен для вас, не игнорируйте влияние Луны на волосы.

На протяжении многих веков люди наблюдали за состоянием волос в разные дни лунного цикла. Так было замечено, что наш спутник делает шевелюру послушной в одни дни и сводит к нулю усилия по укладке в другие. Чтобы стрижка в июле 2025 года получилась фантастической, не игнорируйте лунное влияние.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Календарь стрижек на июль 2025 по фазам Луны

Планировать поход к парикмахеру на различные процедуры рекомендуется в зависимости от положения спутника на небе. Лунный календарь в июле 2025 будет таким:

Видео дня

растущая Луна - с 1 по 9 и с 25 по 31 число;

полнолуние - 10 число;

убывающая - с 11 по 23 число;

новолуние - 24 число.

Когда спутник растет, рост шевелюры также ускоряется. При этом волосы в целом становятся запутанными и не податливыми, не удерживаются в одном положении. Окрашивание тоже будет непродолжительным.

В фазу убывания наступает время покоя. Поэтому долгосрочное окрашивание и стрижка волос в июле 2025 будут удачными в этот период. А завитые кудри долго не выпрямятся.

Несчастливые и благоприятные дни для стрижки в июле 2025

Не стоит стричься 7, 13, 14, 15, 20, 24 и 26 числа. Прическа получится неровной и неаккуратной, требуя переделки. Состояние шевелюры ухудшится - она станет выглядеть тускло и безжизненно.

Самые благоприятные дни для стрижки в июле - 2-3, 8-10, 12, 16-17, 22, 28-31 число. Результат гарантированно удовлетворит и будет вам к лицу. Приятный бонус - оздоровление волос и увеличение густоты.

Денежная стрижка в июле 2025 года проводится 3, 4, 9, 18-19, 22-25 июля. В эти даты энергия Луны способствует финансовому успеху во всех делах.

Не красьте шевелюру 5-7, 11, 17-19 и 21 числа, если не хотите получить больные, неравномерно окрашенные и некрасивые волосы. Процедура пройдет совсем не так, как вы задумали.

Удачная покраска волос в июле 2025 года состоится 1-3, 8, 16, 24-29 числа. Новый оттенок отлично подойдет к вашему образу и будет выглядеть "дорого". Идеальная возможность замаскировать седину, осветлить голову, сделать мелирование и другие ответственные процедуры.

Завивать и укладывать волосы рекомендуется между 11 и 23 июля включительно. В этот период они самые податливые.

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