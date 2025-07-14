В ней вампиру снится сон о его хозяине.

Некоторые задумки Larian Studios так и не дошли до финальной версии Baldur's Gate 3, но часть вырезанного контента постепенно возвращают сами игроки.

Моддер под ником HyperspaceTowel опубликовал мод Astarion's Nightmare - Restored from Early Access, который восстанавливает сцену с обсуждением кошмара Астариона, ранее доступную в версии игры на этапе раннего доступа.

В этом эпизоде вампиру снится кошмар о его бывшем хозяине Казадоре. Верховный кровопийца занимался своим любимым делом - читал поэму.

Видео дня

Эпизод, в котором компаньон делится переживаниями, не попал в релизную сборку, и часть игроков недоумевает, почему от сцены отказались, по их мнению, она добавляла глубины образу персонажа.

Возможное объяснение этому - лор. В комментариях под видео вспомнили, что в игре упоминается, мол из-за личинок иллитидов, заражённым больше не снятся кошмары.

Ранее мы рассказывали, что в Baldur's Gate 3 нашли секретную овцу с мощными заклинаниями, которая встаёт на сторону игрока. Чтобы получить её в отряд нужно убить комика, побить в колокола и нажать на яйцо.

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