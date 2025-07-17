Рассказываем, как правильно поститься перед Успением Пресвятой Богородицы.

В августе верующие украинцы держат пост в честь важного праздника - Успения Пресвятой Богородицы. Он длится две недели.

Мы разобрались, когда Успенский пост будет и как правильно его держать.

Когда Успенский пост по старому стилю и новому

Раньше украинцы постились с 14 августа по 27-е. Однако после перехода Православной церкви Украины на новый календарь даты сместились. Теперь Успенский пост начинается 1 августа и заканчивается 14 числа.

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Успение Пресвятой Богородицы является праздником в честь Марии - матери Иисуса. Речь идет о благодати, которая связана с переходом к вечной жизни. Впервые этот пост упоминается в церковных архивах еще в пятом веке. Это значит, что христиане давно постятся перед этим важным праздником.

Успенский пост - что можно есть

Верующим важно знать не только когда начинается Успенский пост, но и что нужно есть в определенные дни. Это достаточно строгий пост, ведь рыба, мясо, молочные продукты и яйца - под запретом.

Побаловать себя можно будет только 6 августа. В честь Преображения Господня разрешена рыба. Если же говорить о других днях, то нужно запомнить, что можно есть:

в понедельник, среду, пятницу - сухую еду;

во вторник и четверг - горячую пищу без масла;

в субботу и воскресенье - горячую пищу с маслом и немного вина.

Сложнее всего продержаться в дни, когда можно есть лишь сухую пищу. В меню в эти дни стоит выбрать фрукты и овощи, сухофрукты и орехи, хлеб, мед, соль и запивать все водой.

Выходить из Успенского поста нужно постепенно и осторожно, чтоб не навредить своему желудку. После такого строгого меню нельзя объедаться.

В то же время от поста можно отказаться беременным, пожилым людям, верующим с хроническими заболеваниями и детям до 14 лет.

Что можно и нельзя делать в пост

Важно понимать, что Успенский пост, как и любой другой, в первую очередь держится для души, а не тела. Можно не ограничивать себя в питании, но обязательно:

воздержаться от ругани и ссор;

никого не обижать и самому не обижаться;

не отказываться помогать;

не использовать ненормативную лексику.

Поскольку сейчас сезон работы в огороде, то не лишним будет знать, что можно делать в пост. Разрешены все работы, которые не связаны с тяжелым трудом (перекопка и вспашка земли).

В частности, можно собирать урожай, поливать и пропалывать растения, ухаживать за цветами и удобрять почву. Свободное время лучше посвятить молитве, не переутомляться и во всем соблюдать меру.

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