Вторая посадка гороха летом имеет свои тонкости, но при правильном подходе можно получить щедрый урожай.

Можно ли в июле посадить горох, волнует многих огородников в разгар лета. На самом деле посадка гороха в июле, как и в августе, возможна. В этом деле главное - это выбрать правильное место и сорт, а также обеспечить достаточный уход, и к концу лета или началу осени у вас будет еще один урожай.

Где посадить горох в июле-августе

Если говорить о сроках повторной посадки гороха, то его нужно успеть высадить за два месяца до наступления заморозков, поэтому оптимальное время - это конец июля или август, в зависимости от региона. Для посадки берут ранее- и среднеспелые сорта, чтобы они успели созреть.

Горох - это на самом деле холодостойкая культура, поэтому при летней посадке нужно побеспокоиться о том, чтобы под ним не пересыхала почва, а сам он, по возможности, находился в прохладе.

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Повторно горох можно посадить на освободившихся грядках после лука и чеснока, а также салата и раннего картофеля. Но вот на том же месте, где у вас до этого был горох - не стоит.

Отличный компаньон для невысокого гороха - картофель, который будет его немного притенять о солнца. Горох же в свою очередь будет отпугивать колорадов. Можно также посеять возле капусты - когда ее будете поливать, то и у гороха будет остаточно влаги.

Если у вас сорт высокого гороха, то его можно посадить возле кукурузы, подсолнечника или под плодовыми деревьями - например, часто сажают под яблоней.

Кстати, один из практичных и интересных вариантов - сочетание "яблоня-картофель-горох". Суть в том, что в июле горох и картофель сажают прямо под яблоней. Причем, посадить можно не только в почву, но и в слой компоста, который перед этим раскладывают под деревом, а сверху семена гороха и картошку прикрыть слоем мульчи. Такое соседство даст хороший урожай и гороха, и картофеля, и яблок.

Как сажать горох в июле

Перед посевом горох советуют прорастить - так он быстрее пойдет в рост. Для этого семена замачивают в воде на пару суток, чтобы он набух, а затем держат еще пару дней во влажной ткани - чтобы "проклюнулся". Высевают так же, как и раньше:

делают борозды глубиной 3-4 см, расстояние между бороздами - 15 см;

горошины выкладывают на расстоянии 5 см, присыпают сверху почвой и слегка уплотняют;

на первое время грядки накрывают спандбондом - чтобы горох не склевали птицы.

Кстати, если сделать междурядья пошире, например, 40 см, то между горохом можно высадить редис или салат.

Всходы гороха появятся через неделю-две.

В уходе эта культура неприхотлива, но, если стоит жаркая погода, то горох нужно будет поливать: до цветения - раз в неделю, во время цветения - два раза. Не забывайте после каждого полива рыхлить почву, чтобы избежать ее растрескивания и потери влаги. По желанию почву можно замульчировать.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что дает сыворотка для томатов и как ее правильно использовать.

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