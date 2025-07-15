При этом Джез Корден не знает, будет ли Bethesda привлекать сторонние студии ради пятой части.

Microsoft отменила разработку амбициозной MMORPG с кодовым названием Blackbird, над которой работала студия ZeniMax Online - авторы The Elder Scrolls Online.

Как сообщил редактор Windows Central Джез Корден в подкасте Xbox Two, причиной стало желание компании сосредоточиться на развитии более надёжной франшизы - Fallout, и особенно её пятой части.

По словам Кордена, отказ от MMO позволит Microsoft высвободить ресурсы, необходимые для многолетней и затратной разработки, и направить их на проект с предсказуемой прибылью и большим коммерческим потенциалом. Такой шаг должен ускорить производство Fallout 5 и сократить финансовые риски.

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При этом Fallout 5, по данным Кордена, уже официально получил зелёный свет от руководства Microsoft. Однако пока не ясно, кто именно займётся его разработкой, Bethesda всё ещё занята The Elder Scrolls VI и поддержкой Starfield.

Корден допускает, что в компании могут сформировать отдельную команду специально под Fallout 5, но подчёркивает: эта информация не подтверждена из нескольких источников и требует осторожного восприятия.

Ранее журналист VGC Джордан Миддлер заявил, что Microsoft готовит несколько игр по Fallout, и одну из них фанаты ждут особенно сильно. В сети предполагают, что это либо ремастер Fallout 3, либо что-то связанное с New Vegas.

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