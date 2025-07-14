Топ-8 игр, в которых геймплей стоит на первом месте

Но это не значит, что в этих играх нет сюжета.

Игры бывают разными: одни делают ставку на сюжет и персонажей, другие - на механику и динамику. Некоторые проекты просто не акцентируют внимание на истории, позволяя ей оставаться фоном, в то время как игрок погружается в сражения или исследование.

Тут мы собрали подборку игр, которые затягивают моментально, благодаря геймплею, драйву и отличной подаче.

Sunset Overdrive

Открытый мир мегаполиса, где после техногенной катастрофы улицы заполонили мутанты, а стиль и скорость стали основными способами выживания. Игрок использует акробатику, слайды по рельсам и прыжки от машин, чтобы перемещаться между кварталами, избегая врагов и одновременно расстреливая их из фантастических пушек.

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Helldivers 2

Кооперативный экшен от третьего лица, в котором игроки высаживаются на планеты и ведут борьбу за Супер-Землю. У каждой миссии свой набор целей, биом и тип врагов: от орд насекомых до механизированных армий. Геймплей заточен под кооператив и командное взаимодействие.

Devil May Cry 5

Продолжение знаменитой серии слешеров, где три персонажа с разным стилем ведут охоту на демонов. Комбо-система - одна из лучших в жанре: игрокам предлагается не просто побеждать, а делать это максимально изобретательно. Есть сюжетная линия с драмой, тайнами и возвращением старых героев.

Titanfall 2

Шутер, в котором сочетаются скоростной паркур и управление тяжёлым боевым роботом. Кампания считается одной из лучших в жанре: миссии разнообразны по механике и дизайну, от манипуляции временем до совместной работы с ИИ-напарником. Бои насыщенные, с вариативными подходами: можно прорываться лоб в лоб, а можно обходить с фланга, используя вертикальность уровней.

DOOM: Eternal

Продолжение перезапуска DOOM усиливает геймплейную формулу. Арены построены так, чтобы игрок постоянно находился в движении: пополнял здоровье добиваниями, броню - огнемётом, а патроны - бензопилой. Добавлены элементы платформинга и система апгрейдов, но всё это помогает ритму боя.

Hades

Изометрический экшен-рогалик от Supergiant Games, в котором игрок управляет Загреем, сыном Аида, пытающимся выбраться из подземного мира. Каждая попытка - новый забег с процедурной генерацие. Сюжет раскрывается постепенно, через диалоги с NPC и изменения в Храме смерти.

Pizza Tower

Платформер с уклоном в экшен и высокой скоростью, вдохновлённый Wario Land и мультфильмами 90-х. Игрок управляет поваром, который на каждом уровне должен найти ключ, открыть дверь и успеть сбежать до окончания таймера. В игре нет привычной для жанра системы здоровья, вместо этого - счётчик очков и стиль прохождения.

Sekiro: Shadows Die Twice

Сложный экшен от FromSoftware, в котором основа всего - парирование, ритм боя и изучение противников. Игроку предстоит освоить тайминги отражений, нестандартные приёмы и скрытные убийства. В отличие от Souls-серий, здесь больше вертикального перемещения, активных способностей и фокус на дуэлях.

Ранее мы составляли топ-8 игр, которые заставят игрока пожалеть о своих выборах в прохождении. Проекты, которые заставят почувствовать себя виноватым.

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