Рассказываем, можно ли списать долги по коммуналке во время войны и в каких случаях можно этого добиться.

В условиях войны многие украинцы сталкиваются с финансовыми трудностями, в результате чего накапливаются долги за коммунальные услуги. Случается, что жилье вследствие военных действий разрушено, но счета за коммунальные услуги продолжают приходить. Что делать в таких случаях, спишут ли долги за коммунальные услуги во время войны и когда это можно сделать, УНИАН спросил у адвоката.

Можно ли списать долги за коммуналку - в каких случаях это возможно

По словам адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой, полностью снять с себя обязательства по уплате долгов за коммуналку нельзя. Но - можно не платить ту сумму задолженности за некоторые коммунальные услуги, которая возникла в период, когда человек, к примеру, находился за границей более 30 дней. "Если у лица есть документы, подтверждающие, что оно действительно было не дома, то у него есть возможность добиться списания долгов, которые начислялись непосредственно за пользование некоторыми коммунальными услугами, - говорит адвокат. - Это предусмотрено п. 6 ч. 1 статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

В то же время, отмечает эксперт, списать долги нельзя за поставку тепла, управление многоквартирным домом (квартплату), а также за услуги, начисление платы за которые идет согласно показаниям счетчика.

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Как списать долги за коммунальные услуги - какие документы нужны и куда идти

Чтобы списать долги, которые возникли у человека за время его отсутствия по месту жительства более 30 дней, он должен сделать следующее:

написать соответствующее заявление в произвольной форме к поставщикам коммунальных услуг - в заявлении нужно прописать просьбу пересчитать сумму начисленных средств, в связи с тем, что человека не было дома и он ими не пользовался;

к заявлению нужно приложить документы, что человек действительно не был по месту прописки - к примеру, доказательством может быть копия загранпаспорта с отметкой о выезде, или справка о том, что лицо стало ВПЛ;

также следует предоставить копию паспорта и идентификационного кода, договора с компанией-поставщиком.

"Заявление в двух экземплярах с остальными документами нужно отнести на рецепцию компании-поставщика коммунальных услуг, отдать в канцелярию или подать через в приемное окно и обязательно проследить (!), чтобы на втором экземпляре документа поставили отметку о том, что он принят, иначе вы потом никак не докажете, что что-то подавали. Еще документы можно отправить "Укрпочтой" ценным письмом с описью вложения", - советует Елена Воронкова.

Можно ли списать долги за коммуналку, если жилье разрушено

Если жилье было разрушено в результате военных действий, то человек может списать те долги, которые были накоплены после разрушения. Для этого также нужно написать соответствующее заявление в компании-поставщики коммунальных услуг и предоставить копию акта, подтверждающего факт разрушения жилья, или справки из полиции.

Это заявление также нужно подавать в двух экземплярах и обязательно проследить, чтобы его при приеме зарегистрировали.

Что делать, если подали в суд за долги по коммуналке по истечению исковой давности

Поставщики могут "отрезать" пользователя от определенных услуг из-за задолженности, а потом обратиться в суд, чтобы взыскать долги. Как объяснила эксперт, есть возможность списать долги по коммуналке, если истек общий срок исковой давности - это три года.

В этом случае, если поставщик коммунальных услуг подаст в суд на потребителя из-за неуплаты за предоставленные услуги, то лицо-ответчик может указать суду, что есть сумма задолженности, которая выходит за трехлетний срок. По сумме долга, образовавшейся за период, превышающий трехлетний срок, суд может отказать в удовлетворении требований о взыскании средств.

"К примеру, человек не платит за какую-то коммунальную услугу с 2021 года, и в период с 2021-го до 2025-го ему начислено 50 тысяч гривен долга (по 10 тысяч грн в год). Если компания-поставщик подаст в суд на человека в 2025 году, то списать могут по исковой давности долги за 2021 и 2022 годы. Остальные средства суд присудит к взысканию", - поясняет эксперт.

Кроме всего вышесказанного, следует помнить, что согласно постановлению Кабмина №206, во время действия военного с жителей оккупированных территорий и районов, где идут боевые действия, в судебном порядке нельзя взимать задолженность за коммунальные услуги.

В каких случаях не получится списать долги за коммуналку

По словам адвоката, долги точно не удастся списать, если человек живет в относительно мирной части Украины, пользуется коммунальными услугами, никуда не выезжал и считает, что просто может не платить коммуналку.

Ранее мы также рассказывали, как могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Украине после войны.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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