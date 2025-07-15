Это просто не подходит "Мафии", пришли к выводу разработчики.

Разработчики Mafia: The Old Country подтвердили, что в грядущей игре не будет открытого мира, и причина кроется в неудачном опыте Mafia 3. Об этом рассказал президент Hangar 13 Ник Бейнс в превью для IGN.

По его словам, открытый мир оказался не лучшим решением для серии. Несмотря на неплохой сюжет, Mafia 3 часто критиковали за однообразные задания и пустой мир:

"Mafia 3, хотя и очень хорошая, стала полностью открытым миром, и разработчики, похоже, думают об этом так же, как и игроки: это просто не подходило Mafia".

В отличие от триквела, первые две части имели чётко структурированное повествование, в котором линейный подход работал гораздо эффективнее.

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Отказ от открытого мира стал следствием не только уроков прошлого, но и успеха ремейка первой Mafia, выпущенного в 2020 году. Его тепло приняли именно за акцент на сюжете и постановке, а не за свободу действий. Благодаря этому Hangar 13 решила сосредоточиться на истории и атмосфере.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Mafia: The Old Country опубликовали 10 минут геймплея. Авторы видео заранее отредактировали материал, чтобы не раскрывать ключевых деталей сюжета и персонажей.

Кроме того, недавно стали известны системные требования Mafia: The Old Country. Для средних настроек понадобится минимум RTX 2070 и Intel Core i7-9700K.

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