В своё время Metal Combat получила 15 баллов из 100.

Почти забытый файтинг Metal Combat 2006 года внезапно появился в Steam. У игры нет оценки на Metacritic, но когда-то PC Gamer поставил ей 15 из 100, назвав "механическим недоразумением".

За первые сутки после релиза проект собрал несколько десятков отзывов, большинство из которых оказались положительными. Пик одновременных игроков превысил 40 человек, больше, чем можно было ожидать от файтинга про ожившую свалку токсичных роботов.

Metal Combat известна странной боевой системой и визуальным стилем в духе начальных 2000-х. Металлические бойцы из мусора Доминаторы сражаются за контроль над свалкой.

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Игра предлагает на выбор 35 персонажей, каждый со своими ударами и спецприёмами.

Ранее мы рассказывали, что "худшая игра в истории" вышла в Steam и получила 80% положительных отзывов. В своё время Big Rigs получила 8 баллов из 100 на Metacritic.

Кроме того, недавно в Steam появилась новая самая высоко оценённая игра в истории. На протяжении 14 лет этот титул держала Portal 2 на основе более 400 тысяч пользовательских оценок.

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