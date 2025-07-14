Разбираемся, какую соль можно использовать для консервирования, а от какой лучше отказаться и почему.

Пора закаток в разгаре и многие хозяйки успели закатать банку-другую огурчиков и кабачковой икры. В искусстве консервации есть свои тонкости, но одну из них часто игнорируют - это соль. И, если взять для закаток "неправильную", то можно остаться зимой без заготовок. Рассказываем, какая соль пригодна для консервации, а с какой могут быть проблемы.

Какую соль можно использовать для консервирования

Для консервации обычно берут каменную соль крупного помола. Именно на такую рассчитаны рецепты закаток и, если ее заменить, то на выходе можно получить совсем не то, что ожидали.

Морская соль без добавок тоже может подойти - но она тоже должна быть крупного помола.

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Какую соль нельзя использовать для консервирования:

Соль экстра

Можно ли консервировать с солью экстра? Обычно ее не используют - с мелкой солью трудно угадать, чтобы не пересолить: например, в 1 ст. л. ложку каменной соли помещается меньше, чем соли экстра.

Йодированную соль

Йод в составе соли замедляет процесс брожения, искажает вкус продуктов внутри банки, может менять их цвет. Может, банки и не "вздует", но и хорошей консервации с такой солью не получится. И, хотя сейчас и говорят, что йодированную соль делают по другой технологии, и она не влияет на продукт - в этом нельзя быть уверенным на 100%.

Поэтому, если вы сомневаетесь, можно ли делать заготовки на зиму с йодированной солью - правильно делаете. Отложите ее в сторону и возьмите обычную, каменную.

Соль с антислеживателями

Сейчас нередко в магазинах можно встретить соль с добавками - Е536, Е535, Е538. Это антислеживатели, которые добавляют к соли, чтобы она, собственно, не слеживалась.

С этими добавками соль для консервирования, а особенно для сквашивания и засолки, вообще не годится. В лучшем случае банки "вздует", но чаще всего они просто "взрываются", так и не попав на стол.

Поэтому перед тем, как покупать соль для консервации - каменную или морскую - обязательно читайте состав на упаковке.

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