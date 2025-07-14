Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября.

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, неожиданно поделился картой Borderlands 4 с указанием примерных локаций коллекционных фигурок Маркуса. Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя подход студии к проработке мира игры.

По словам Питчфорда, одной из главных целей разработчиков было создать по-настоящему бесшовный мир, где можно свободно исследовать любую точку.

Особое внимание команда уделила скрытым уголкам карты: туда и были спрятаны фигурки Marcus Bobblehead. Найти их непросто, но для любопытных игроков это станет отдельной наградой. При этом окружение подсказывает, почему владельцы этих игрушек оставили их именно там.

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Позже Питчфорд уточнил, что таких фигурок в игре больше 200, и выложил в сеть карту с их примерным расположением. Это вызвало недоумение у части фанатов.

Ответ Питчфорда был прост. Он уверен, что уже в день релиза в сети появятся подробные гайды, а тем, кто хочет искать всё самостоятельно, ничто не мешает просто не пользоваться картой. По его словам, даже с его подсказками собрать всё будет задачей не из лёгких:

"Я могу направить вас к стогу сена и пожелать удачи в поисках иголки. Но если вам хочется, вы всегда можете отказаться использовать карту или неизбежные видеогайды из сети".

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в Borderlands 4 появится то, чего фанаты ждали с первой части: возможность заткнуть Железяку. Для этого в игру добавят отдельный регулятор громкости.

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