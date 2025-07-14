Николае Штефанэца уверен, что покупка игры - факт, что она принадлежит покупателю.

Один из вице-председателей Европарламента Николае Штефанэца публично поддержал инициативу Stop Killing Games.

12 июля он опубликовал в сторис Instagram видео, в котором заявил, что подписал петицию и намерен помогать движению в дальнейшем.

"Я на стороне людей, которые начали эту гражданскую инициативу. Я подписал петицию и буду продолжать помогать им. Игра после покупки принадлежит пользователю, а не компании".

Хотя на этом этапе он не может повлиять на многое, его поддержка может сыграть ключевую роль, если инициатива дойдёт до обсуждения в Европарламенте.

Видео дня

Сейчас движение продолжает набирать подписи, минимальный порог в миллион уже пройден, но остаётся достигнуть квоты по ряду стран ЕС и пройти проверку подписей, чтобы получить возможность выступить перед Еврокомиссией.

Поддержка Штефанэца появилась на фоне критики инициативы со стороны Video Games Europe, которая выступила против Stop Killing Games, назвав её предложения угрозой свободе разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что инициативу Stop Killing Games поддержал создатель Minecraft Маркус Notch Перссон. Он заявил, что если покупка игры - не владение, то и пиратство - не кража.

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