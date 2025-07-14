Быстрая заготовка из смородины станет вашей любимой - сохраняйте рецепт.

В Украине созревает черная смородина, одна из самых полезных местных ягод. Если хотите сохранить максимальную пользу, ягоды лучше не подвергать термической обработки. В таком случае вам точно понравится смородина на зиму без варки. Рецепт не требует никаких умений и приспособлений, кроме кастрюли, а ингредиентов всего два.

Простая смородина с сахаром на зиму

Такой способ приготовления самый простой из возможных, а также наиболее полезный. Сорт не имеет значения, но учитывайте, что алые обычно более кислые. Поэтому красная смородина на зиму может потребовать больше ягод.

Рецепт очень прост: подготовьте ягоды и сахар в соотношении 1:1. Количество сахара можно увеличить, но не уменьшать, иначе консервация скиснет.

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Смородину промойте, переберите от мусора и гнили, дайте полностью высохнуть. Разомните удобным способом, например, мясорубкой или блендером. Если хотите заготовку без косточек, то пропустите массу через сито.

Всыпьте сахар, перемешайте и оставьте смесь на пару часов, чтобы кристаллы растворились. После этого смородина на зиму готова - можно раскладывать в банки и ставить в холодное место. Такое варенье можно просто есть ложкой или добавлять в десерты. К примеру, из него получается замечательный тёртый пирог.

Стерилизовать банки желательно, но не обязательно. Если у вас есть микроволновка, можно очень просто простерилизовать емкости, налив 2 см воды и включив разогрев на 4 минуты.

Хранится черная смородина на зиму без варки до 6 месяцев в холодильнике. Чем больше в заготовке сахара, тем дольше простоит. Срок хранения можно продлить до года, если поставить банки в морозилку.

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