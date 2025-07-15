Последний шанс купить John Wick Hex - 17 июля.

Тактическая головоломка John Wick Hex исчезнет из цифровых магазинов 17 июля. Об этом сообщил издатель Big Fan Games, уточнив, что доступ для текущих владельцев сохранится, но покупка игры станет невозможной на всех платформах.

Проект вышел в 2019 году как временный эксклюзив Epic Games Store, а спустя год добрался до Steam. Игру разработала Bithell Games, студия, известная по Thomas Was Alone и Volume.

Вместо привычного экшена в духе фильмов, Hex предлагает оригинальный пошаговый геймплей с элементами головоломки, вдохновлённый стилем боёв Джона Уика.

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Официальная причина снятия игры с продажи не называется, но, скорее всего, дело в истечении срока лицензии на использование бренда "Джон Уик". Это распространённая проблема для игр, основанных на сторонних франшизах: нередко они полностью исчезают из продажи.

Ранее мы рассказывали, что спустя 19 лет после релиза в Steam вышел худший файтинг в истории. В своё время Metal Combat получила 15 баллов из 100.

Кроме того, недавно стало известно, что фильм по Phasmophobia заложит лор, который потом будет развиваться в игре. Оригинальные разработчики участвуют в создании экранизации.

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