Густое варенье из черной смородины, как желе, варенье-пятиминутка и настоящее "Царское" - его можно легко приготовить дома, как делали наши бабушки. Рассказываем, как сварить вкусное и ароматное варенье, чтобы зимой открыть баночку и вспомнить теплое лето.
- Варенье из черной смородины, как желе
- "Царское варенье" из смородины и апельсина
- Варенье из смородины "Пятиминутка"
Варенье из черной смородины, как желе
Желеобразное варенье из смородины можно сварить за считанные минуты. Оно получается густым, насыщенного цвета и идеально держит форму благодаря натуральному пектину в ягодах смородины.
Для него вам понадобятся:
- 3 стакана воды;
- 7 стаканов сахара (I часть);
- 11 стаканов смородины;
- 7 стаканов сахара (II часть).
Это количество ингредиентов рассчитано на 4-5 л готового варенья.
Воду смешать с сахаром (первая часть) и закипятить. Добавить ягоды смородины, довести до кипения и кипятить 15 минут (больше не нужно). Добавить вторую часть сахара и варить, пока сахар не растает. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть и дать полностью остыть.
"Царское варенье" из смородины и апельсина
Безумно вкусное варенье, где приторную сладость смородины дополняет апельсиновая кислинка. Тоже легкое в приготовлении, плюс ко всему - его не нужно закатывать, оно хранится в холодильнике под плотной капроновой крышкой.
Вам понадобятся (выход - 2,5 л):
- 2 стакана малины;
- 2 стакан красной смородины;
- 6 стаканов черной смородины;
- 2 апельсина (их хорошо помыть и использовать вместе с кожурой);
- 13 стаканов сахара.
Все ингредиенты, сахар в том числе, нужно пропустить через мясорубку, хорошо перемешать. Разложить по стерилизованным банкам. Закрыть каждую банку плотной капроновой крышкой (такой, которую надо распаривать, чтобы надеть на банку).
Хранить в холодильнике.
Варенье из смородины "Пятиминутка"
Из названия понятно, что варить его нужно всего 5 минут, а еще оно сохраняет максимум витаминов, аромат свежих ягод и получается удивительно нежным на вкус.
Вам понадобятся:
- 1 кг смородины (черной);
- 1 кг сахара;
- 250 мл воды.
Воду смешать с 1/2 частью сахара и поставить на огонь. Дать закипеть и проварить еще 2 минуты.
Добавить в сироп ягоды и варить в течение 5 минут. Снять с огня, добавить вторую часть сахара, перемешать, чтобы он растворился. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из смородины красной на зиму.