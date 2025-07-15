Рассказываем, как сварить вкусное варенье из черной смородины без лишних хлопот.

Густое варенье из черной смородины, как желе, варенье-пятиминутка и настоящее "Царское" - его можно легко приготовить дома, как делали наши бабушки. Рассказываем, как сварить вкусное и ароматное варенье, чтобы зимой открыть баночку и вспомнить теплое лето.

Варенье из черной смородины, как желе

Желеобразное варенье из смородины можно сварить за считанные минуты. Оно получается густым, насыщенного цвета и идеально держит форму благодаря натуральному пектину в ягодах смородины.

Для него вам понадобятся:

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3 стакана воды;

7 стаканов сахара (I часть);

11 стаканов смородины;

7 стаканов сахара (II часть).

Это количество ингредиентов рассчитано на 4-5 л готового варенья.

Воду смешать с сахаром (первая часть) и закипятить. Добавить ягоды смородины, довести до кипения и кипятить 15 минут (больше не нужно). Добавить вторую часть сахара и варить, пока сахар не растает. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть и дать полностью остыть.

"Царское варенье" из смородины и апельсина

Безумно вкусное варенье, где приторную сладость смородины дополняет апельсиновая кислинка. Тоже легкое в приготовлении, плюс ко всему - его не нужно закатывать, оно хранится в холодильнике под плотной капроновой крышкой.

Вам понадобятся (выход - 2,5 л):

2 стакана малины;

2 стакан красной смородины;

6 стаканов черной смородины;

2 апельсина (их хорошо помыть и использовать вместе с кожурой);

13 стаканов сахара.

Все ингредиенты, сахар в том числе, нужно пропустить через мясорубку, хорошо перемешать. Разложить по стерилизованным банкам. Закрыть каждую банку плотной капроновой крышкой (такой, которую надо распаривать, чтобы надеть на банку).

Хранить в холодильнике.

Варенье из смородины "Пятиминутка"

Из названия понятно, что варить его нужно всего 5 минут, а еще оно сохраняет максимум витаминов, аромат свежих ягод и получается удивительно нежным на вкус.

Вам понадобятся:

1 кг смородины (черной);

1 кг сахара;

250 мл воды.

Воду смешать с 1/2 частью сахара и поставить на огонь. Дать закипеть и проварить еще 2 минуты.

Добавить в сироп ягоды и варить в течение 5 минут. Снять с огня, добавить вторую часть сахара, перемешать, чтобы он растворился. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из смородины красной на зиму.

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