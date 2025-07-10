Премьера второго сезона запланирована на 31 июля 2025 года.

Стриминговый сервис Peacock показал полный трейлер второго сезона постапокалиптической экшн-комедии "Скрежет металла" (Twisted Metal), главную роль в которой исполняет звезда Marvel Энтони Маки.

События сериала, основанного на одноименной франшизе видеоигр о боевых автомобилях, происходят в постапокалиптической версии США, которые превратились в дикую пустошь после того, как вирус уничтожил все компьютеры. В обнесенных стенами городах сохраняется цивилизация, но между ними живут изгнанники, каннибалы, грабители и другие преступники. Связь между городами поддерживают курьеры, которые ездят на вооруженных автомобилях. Главный герой – болтливый курьер Джон Доу, который получает сложное задание пересечь опустошенный мир, чтобы доставить загадочный пакет и привезти обратно таинственный товар. В начале путешествия Джон знакомится с мародеркой, которую называет Молчунка. У Молчунки своя цель – отомстить за смерть брата самозваному правоохранителю агенту Стоуну. Несмотря на взаимную неприязнь, Джон и Молчунья путешествуют вместе, борясь с безжалостными и коварными преступниками, управляющими смертоносными машинами.

Во втором сезоне Джон и Молчунья, а также ряд других героев, соглашаются принять участие в турнире на выживание Twisted Metal.

Видео дня

Кроме Маки главные роли в новом сезоне исполняют Стефани Беатрис ("На высотах Нью-Йорка) и Энтони Керриген ("Супермен", "Смерть единорога", сериалы "Барри", "Готэм").

Среди создателей сериала – Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее вместе написали сценарии к фильмам "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Дэдпул".

Первый сезон шоу вышел в июле 2023 года. Сейчас его оценка на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 67% одобрения от критиков и 93% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 55 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Второй сезон "Расплавленного металла" будет насчитывать 12 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 31 июля 2025 года. Финальная серия должна выйти 28 августа 2025 года.

О других интересных сериалах июля 2025 года читайте в нашем отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости: