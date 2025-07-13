Убытки от заблокированных хостингов оцениваются в 170 миллионов долларов.

ФБР сообщило о крупной операции против сайтов, распространявших пиратские копии видеоигр.

В результате были заблокированы сразу семь ресурсов: nsw2u.com, nswdl.com, game-2u.com, bigngame.com, ps4pkg.com, ps4pkg.net и mgnetu.com.

Правоохранители заявили, что владельцы не смогут быстро перенести проекты на новые домены, была выведена из строя вся инфраструктура.

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На сайтах размещались копии популярных игр, в том числе для Nintendo Switch, причём часто ещё до официального релиза. Только с конца февраля по конец мая 2025 года пользователи скачали оттуда более 3 миллионов копий. Ущерб индустрии оценили примерно в 170 миллионов долларов.

ФБР отдельно поблагодарило нидерландские власти за помощь, именно их специалисты участвовали в блокировке и отключении серверов.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo выиграла суд против французского файлообменника, через который распространяли пиратские игры. Теперь владельцы Dstorage должны выплатить Nintendo почти 500 тысяч евро компенсации.

Кроме того, недавно Sony потребовала удалить фанатский порт Bloodborne на ПК, который работает в 60 FPS. Некоторые игроки надеются, что компания сама хочет сделать ПК-версию игры.

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