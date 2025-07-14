Всего этот проект занял у него 3 года.

Фанат Skyrim построил карту всей игры из почти 74 тысяч LEGO-деталей. Работа заняла три года и уже считается одной из самых масштабных фанатских реконструкций мира The Elder Scrolls.

Создатель проекта - Ян Роосма, обладатель мирового рекорда по созданию самых больших видеоигровых карт из LEGO. Его модель Skyrim - это объёмная карта размером 243×192 см, собранная из 44 слоёв кубиков. В ней:

73 761 кирпичик

5776 деревьев

292 локации

По словам Яна, он потратил девять месяцев на проектирование и ещё два с половиной года на сборку. Вдохновила его любовь к Skyrim и желание создать что-то большое, детализированное и с настоящей топографией.

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Ранее он уже собрал карту Хайрула из The Legend of Zelda из 25 тысяч деталей и попал с этим в Книгу рекордов Гиннесса. Новая карта Skyrim - почти втрое крупнее, так что Ян побил собственный рекорд.

Ранее мы рассказывали, что поклонник Stardew Valley нарисовал в игре огромный портрет создателя проекта. "Палитра" художника была составлена из разных игровых предметов.

Кроме того, недавно в сети появился прототип отменённой LEGO-игры по Minecraft, и в него можно поиграть. Mojang свернула проект ещё в 2012 году.

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