Рассказываем, как спасти участок от медведки - средство, которое можно приготовить самостоятельно, помогает быстро и без "химии".

Каждый огородник знает, как тяжело бороться с медведкой. Это практически неуловимый вредитель, который быстро летает, плавает и роет подземные тоннели. В процессе этого рытья медведка уничтожает семена, грызет корни и плоды. Поэтому в ход для борьбы с вредителем идут и "химия", и народные методы. Рассказываем, какие способы наиболее эффективны и существует ли лучшее средство от медведки.

Как избавиться от медведки на огороде - что можно использовать

О том, что на участке поселился вредитель, понять несложно - дырки в земле от медведки, диаметром 1-2 см, и взрыхленные валики земли рядом говорят сами за себя. Некоторым удается увидеть и самого вредителя: темно-коричневое насекомое, у которого брюхо раза в три больше головы. Поймать его нереально, уж слишком быстрое, поэтому приходится бороться с помощью покупных средств или хитрых народных методов.

Если говорить о химических препаратах, то их существует огромное количество на прилавках садовых магазинов. Причем многие из них также помогают в борьбе с другими насекомыми - например, проволочником, муравьями.

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Но если вы не хотите пичкать огород "химией", или сезон уже не позволяет это делать, тогда лучше прибегнуть к рецептам из народа.

Итак, какое средство от медведки рекомендуют попробовать:

Вода с мылом

Это жидкое средство от медведки считается одним из самых эффективных.

На ведро воды (10 л) берут 100 г дегтярного мыла и хорошо растворяют. Мыльную смесь вливают в норы к медведке, примерно по 2 л на каждую нору. Вредителей, которые будут покидать норы, следует уничтожать лопатой, те, кто не сумеет найти выход, погибнут под землёй.

Хлеб и спички

Суть в том, чтобы скатать из хлеба и серы приманки.

Для этого из мокрого черного хлеба делают шарики размером с орех и втыкают в них спички серой внутрь (10-12 шт.) Когда хлеб размягчится, спички достают и делают из мякиша более мелкие шарики как горошина. Приманку разбрасывают по участку и в норы к медведке.

Пиво и мед

Из этих двух продуктов делают ловушки. Берут полулитровую бутылку (пластиковую или стеклянную) с широким горлом (например, из-под молока), наливают в нее 100 г пива и кладут 100 г меда. Бутылку закапывают в землю под уклоном - там, где медведка сделала ход. Таким образом передвигаясь под землей, вредитель попадет в ловушку.

Цветы, хвоя, чеснок

Медведка не терпит некоторых запахов, поэтому опытные огородники часто сажают на грядках календулу, бархатцы и хризантемы.

Также можно между грядками разложить свежие ветки хвои, а в норы поместить зубчики чеснока.

Хорошей эффективностью обладает также йод от медведки, но его используют при посевах. 10-15 капель йода разводят в ведре воды и этим раствором поливают канавки перед посадкой. Кроме этого, в лунки и бороздки можно класть измельченную яичную скорлупу, которую предварительно поливают растительным маслом.

Если говорить о естественных врагах вредителя, то это скворцы, грачи и ежики, которых можно привлекать к себе на участок. Хотя народные методы никогда не дают 100% результата, но они безопасны для человека и животных.

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