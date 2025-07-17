Рассказываем, чем удобрить перец, чтоб получить прекрасный урожай.

Сладкий перец нуждается в удобрениях не только на стадии роста, но и во время активного плодоношения. Для этого можно выбрать магазинную подкормку или приготовить дома свою.

Мы разобрались, чем подкормить перцы в июле.

Чем удобрить перцы во время плодоношения

На этом этапе овощи нуждаются в большом количестве калия. Это позволит поддерживать высокий уровень урожайности.

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Лучше всего взять сульфат калия. В ведре воды разводим чайную ложку средства и поливаем - нужно до 200 граммов для каждого куста. Не лишним будет сделать подкормку с суперфосфатом - на ведро воды понадобится лишь 10 граммов.

Хорошим вариантом считается калийная соль. На то же количество воды нужно две чайные ложки. Затем вносим по стакану жидкости под корень.

В целом стоит очень осторожно относиться к удобрениям. Если растения здоровые, сильные и дают хорошие, крупные плоды, то, возможно, подкормка и вовсе им сейчас не нужна.

Если не хочется заморачиваться, то можно воспользоваться комплексным минеральным удобрением пролонгированного действия. Его вносят в землю в сухом виде и засыпают грунтом с перегноем. Благодаря этому перец постепенно будет брать все, что ему нужно. Есть и другой вариант, чем подкормить перцы в июле.

Народное удобрение для перцев во время плодоношения

Стоит запомнить, чем подкормить перцы во время плодоношения, если не хочется в этот период вносить химию. Например, можно сделать раствор из золы:

разводим в ведре воды стакан средства;

настаиваем сутки;

поливаем растения под корень раз в две недели.

Настой на основе крапивы обеспечит перец азотом. Для него наполняем ведро свежей крапивой, заливаем водой и добавляем немного золы. Оставляем на неделю, а затем используем для полива под корень, разбавляя в соотношении 1 к 10.

Кроме того, можно взять горсть луковой шелухи и залить литром кипятка. Настаиваем сутки и поливаем кусты перца. Такой настой укрепит его иммунитет и поможет при желтизне листьев.

Из пищевых остатков можно приготовить еще один настой. Для него нужно взять кожуру двух-трех бананов, залить литром воды и настаивать два дня. После используем жидкость для полива раз в две недели.

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