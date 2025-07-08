Самое время обновить ПК – цена GeForce RTX 5060 Ti упала рекордно низко

RTX 5060 Ti 16 ГБ по производительности находится примерно на одном уровне с RTX 3070 и Radeon RX 7700 XT.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 Ti наконец-то достигли рекомендованных цен после периода дефицита и искусственно завышенных ценников. Теперь обе версии, 8 ГБ и 16 ГБ памяти, продаются по РРЦ или даже дешевле, обратили внимание в Wccftech.

Так, двухвентиляторная PNY RTX 5060 Ti 8 ГБ снизилась до $349 против $379 на старте. Варианты от ASUS и PNY с 16 ГБ VRAM доступны по 429 долларов на онлайн-площадках Best Buy, Walmart и Amazon.

По словам источников Wccftech, речь идет не о временных скидках, а о корректировке РРЦ (рекомендованная розничная цена). Сейчас наибольшим спросом пользуются версии RTX 5060 Ti на 16 гигабайт.

Видео дня

Альтернативой на рынке выступают видеокарты Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти. Данные модели продаются примерно в том же ценовом диапазоне, что и младшая GeForce RTX 5060 Ti, но при этом предлагают в два раза больший объем видеопамяти.

В тестах RTX 5060 Ti (16 ГБ) обходит прямую предшественницу RTX 4060 Ti (16 ГБ) на 13–27% в целевом разрешении 2К. В 1080p разница на уровне 18-20%. Если сравнивать с RTX 3060 Ti, разница при 2К-гейминге составляет от 16 до 39% в зависимости от проекта, а в Full HD – от 21 до 40%.

Техноблогеры позитивно оценили RTX 5060 Ti (16 ГБ), а вот версия на 8 ГБ не впечатляет. В 2025 году время видеокарт на 8 ГБайт ушло, поэтому подобная "экономия" со стороны компании выглядит устаревшей и сомнительной.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является мобильная RTX 4060. За ней идут RTX 3060 и обычная RTX 4060.

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