Денис Пономаренко

Изображение с экраном на обратной стороне монитора вызвало массовую критику.

Ведущий разработчик графического отдела Xbox Майк Матсел после волны очередных увольнений опубликовал пост о найме в свой отдел, прикрепив к объявлению кривой нейроарт. На нем девушка работает за монитором, у которого экран расположен на обратной стороне.

Пост на LinkedIn набрал более 150 комментариев, в соцсетях удивляются тому, насколько этот пост получился неудачным со всех сторон. Публикацию раскритиковали, в том числе и коллеги разработчика из Xbox – один из них написал, что такое объявление с ИИ-картинкой плохо отражает ценности компании.

"Это первый комментарий, который я оставляю в LinkedIn за очень долгое время, но я не мог промолчать. Этот пост – настоящее позорище, и тебе действительно должно быть стыдно. В Microsoft только что уволили 9 тысяч человек, и все чаще говорят, что причиной стало масштабное инвестирование в ИИ", – один из комментариев

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При этом некоторые все-таки восприняли публикацию положительно. По их мнению, Матсел мог намеренно использовать плохо сгенерированное ИИ-изображение, чтобы подчеркнуть нехватку квалифицированных специалистов в графическом подразделении.

В начале июле Microsoft объявила о самой большой волне сокращений за последние 18 месяцев, в результате которой компания уволила более 9000 сотрудников в различных подразделениях – наибольший удар пришелся по игровому подразделению Xbox.

В частности, стало известно об отмене некоторых игр: шпионском экшене Perfect Dark и амбициозной Everwild от Rare. Кроме того, была закрыта неанонсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online.

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Ранее после масштабных сокращений один из продюсеров Xbox посоветовал уволенным работникам поискать помощи у ИИ. Разработчик даже предложил варианты промтов, но быстро удалил пост из-за критики.

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