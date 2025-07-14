Оригинальные разработчики участвуют в создании экранизации.

Создатели Phasmophobia из студии Kinetic Games примут участие в разработке одноимённого фильма и начнут постепенно вводить лор в саму игру. Об этом сообщил геймдизайнер и основатель студии Дэниел Найт в интервью Eurogamer.

"Да, мы участвуем в креативной части фильма. Это будет именно Phasmophobia-фильм, а не просто кино про охоту на призраков. Наша задача сделать то, чего фанаты и ждут".

Правда, у Phasmophobia почти нет полноценного сюжета, только набор процедурно генерируемых вылазок в разные дома и здания. Поэтому Kinetic Games решила постепенно вплетать в игру элементы предыстории. Без сюжетного режима, но с "головоломкой", которую игроки смогут распутывать через детали окружения.

Видео дня

Интерес к фильму проявляли разные киностудии ещё с первых месяцев после релиза, но в итоге Kinetic остановилась на сотрудничестве с Blumhouse (M3GAN, Five Nights at Freddy’s) и Atomic Monster ("Проклятие Аннабель", "Заклятие"): "Они фанаты хорроров. И самой игры. Так что это будет не случайная адаптаци - они действительно в теме".

Ранее режиссёр нового фильма по Resident Evil объяснил, почему лента не будет повторять игру. Зак Креггер - фанат серии, который хочет просто сделать интересную историю во вселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: