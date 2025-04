Качество порта заметно лучше, чем у печально известного The Last of Us Part I, но назвать идеальным его нельзя.

Приключенческий боевик The Last of Us Part II Remastered официально вышел на ПК. Это улучшенная версия бывшего эксклюзива с PlayStation, собравшего более 300 наград "Игра года". Также уже появились первые отзывы об игре, в том числе ее технической составляющей.

В Digital Foundry говорят, что качество порта второй части заметно лучше, чем у печально известного The Last of Us Part I. В ней отсутствуют критические баги, а общая производительность находится на вполне приемлемом уровне. Впрочем, назвать идеальным его нельзя.

В определенные моменты игры могут наблюдаться весьма неприятные зависания длительностью в несколько секунд. Это происходит даже на топовых системах. Рекомендуемые системные требования в Steam следует рассматривать как абсолютный минимум.

К примеру, ПК со связкой Nvidia RTX 3060 и Ryzen 3600 не может обеспечить стабильные 60 fps во всех сценах The Last of Us Part II Remastered при игре с настройками уровня PS4. На консоли 2013 года игрушка работала с кадровой частотой в 30 fps. Хотя "на бумаге" RTX 3060 должна была как минимум удвоить ее производительность.

Помимо этого, в Digital Foundry подобрали оптимальные настройки, которые позволят увеличить кадровую частоту с минимальным ущербом для качества картинки.

Специалисты составили два кастомных графических пресета. Первый – для средних ПК с видеокартами уровня RTX 3060. Второй предназначен для мощных систем с адаптерами класса RTX 4070. Полный список настроек выглядит следующим образом:

Порт Last of Us 2 на ПК доступен в Steam, а также в EGS по цене 1499 грн. ПК-версия получила все дополнения и "плюшки", которые есть в версии для PS5, включая режим "рогалика" No Return, возможность свободной игры на гитаре и комментарии разработчиков.

Напомним, в конце января 2025 года на ПК вышла Marvel’s Spider-Man 2. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games и Sony получилась не только одна из лучших игр за последние годы, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.

