Приключенческий боевик The Last of Us Part II Remastered официально вышел на ПК. Это улучшенная версия бывшего эксклюзива с PlayStation, собравшего более 300 наград "Игра года". Также уже появились первые отзывы об игре, в том числе ее технической составляющей.
В Digital Foundry говорят, что качество порта второй части заметно лучше, чем у печально известного The Last of Us Part I. В ней отсутствуют критические баги, а общая производительность находится на вполне приемлемом уровне. Впрочем, назвать идеальным его нельзя.
В определенные моменты игры могут наблюдаться весьма неприятные зависания длительностью в несколько секунд. Это происходит даже на топовых системах. Рекомендуемые системные требования в Steam следует рассматривать как абсолютный минимум.
К примеру, ПК со связкой Nvidia RTX 3060 и Ryzen 3600 не может обеспечить стабильные 60 fps во всех сценах The Last of Us Part II Remastered при игре с настройками уровня PS4. На консоли 2013 года игрушка работала с кадровой частотой в 30 fps. Хотя "на бумаге" RTX 3060 должна была как минимум удвоить ее производительность.
Помимо этого, в Digital Foundry подобрали оптимальные настройки, которые позволят увеличить кадровую частоту с минимальным ущербом для качества картинки.
Специалисты составили два кастомных графических пресета. Первый – для средних ПК с видеокартами уровня RTX 3060. Второй предназначен для мощных систем с адаптерами класса RTX 4070. Полный список настроек выглядит следующим образом:
Порт Last of Us 2 на ПК доступен в Steam, а также в EGS по цене 1499 грн. ПК-версия получила все дополнения и "плюшки", которые есть в версии для PS5, включая режим "рогалика" No Return, возможность свободной игры на гитаре и комментарии разработчиков.
Напомним, в конце января 2025 года на ПК вышла Marvel’s Spider-Man 2. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games и Sony получилась не только одна из лучших игр за последние годы, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.