Релиз The Last of Us Part I на ПК стал однозначно одним из худших среди игр Sony. Такого количества технических проблем на запуске не было даже у Horizon Zero Dawn, которая была первопроходцем для японского издательства. В ремейке TLoU наблюдались странные баги, вылеты, ошибки с управлением, низкая производительность и прочее. Для Naughty Dog ПК-версия The Last of Us Part I стала проектом с самыми низкими оценками в истории. Чтобы как-то сгладить вину, Sony и Valve решили возвращать средства пользователям Steam, не глядя на количество сыгранных часов.

Информацией об этом поделились посетители форума Reddit в соответствующей теме на форуме. Создатель обсуждения SyFy97 провел в The Last of Us Part I на ПК 3,7 часа, после чего смог получить деньги за покупку обратно. Это подтвердили и отдельные комментаторы. Некоторым возвращали средства даже после шести часов.

Ранее похожие ситуации были с Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator. Правда, в случае авиасимулятором проблема заключалась в способе установки, который считался, как часы в игре. Valve пошла на встречу покупателям и не стала учитывать эту статистику при оформлении возврата денег. Напомним, на этой неделе Naughty Dog выпустит два патча для ПК-версии The Last of Us Part I. Они исправят производительность, управление и разнообразные баги.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а 28 марта добралась до ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

