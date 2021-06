Побороться за странный геймерский сувенир на аукционе можно до 4 июня.

На днях на аукционе eBay выставили на продажу куриный наггетс в форме персонажа популярной игры Among Us. Торги стартовали с 99 центов, а сейчас за необычный лот готовы отдать $50900.

Продавец наггетса под ником Polizna подчеркивает, что продукт находится в вакуумной упаковке. А чтобы покупатель получил товар до истечения срока годности (14 дней), он будет отправлен самолетом американской службы доставки USPS. А по запросу покупателя, в подарок положат сычуаньский соус.

Издание Kotaku отмечает, что наггетс странной форме появился в специальном меню McDonald’s, созданном в коллаборации с популярной корейской k-pop группой BTS.

Официальный твиттер-аккаунт разработчиков игры Among Us уже отреагировал на данный лот.

"Я не знаю, как к этому относиться… Но я хочу это", – отметили авторы Among Us.

Напомним, в прошлый четверг в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача Among Us. В результате акции количество ежедневных пользователей игры на ПК выросло с 300 тысяч до 2 миллионов. Among Us все еще можно получить бесплатно в EGS. Раздача закончится сегодня в 18:00.

Автор: Сергей Коршунов