Игра снова оказалась на пике популярности благодаря бесплатной раздаче в Epic Games Store.

Меньше чем за неделю cо старта бесплатной раздачи в Epic Games Store количество ежедневных игроков в Among Us на ПК увеличилось с 300 тысяч до 2 миллионов.

Статистикой поделилась комьюнити-директор студии Innersloth Виктория Тран. По ее словам, число активных игроков на ПК обычно немного увеличивается к выходным (до 350 тысяч). Однако в этот раз на всплеск популярности повлияла не только бесплатная раздача игры в EGS, но и длинные выходные в США, где 31 мая отмечали День Памяти.

Кроме того, комьюнити-директор отметила, что не все прибывшие игроки были новичками. Часть аудитории владела игрок на другой платформе и решила получить бесплатную копию на ПК.

Получить Among Us бесплатно в Epic Games Store можно до 3 июня.

Напомним, Among Us вдохновлена ролевой игрой "Мафия", но выполнена в научно-фантастических декорациях. Действия разворачиваются на борту космического корабля, где игроки в роли членов экипажа пытаются найти предателя в своих рядах.

Игра вышла в 2018 году, но неожиданную популярность получила только в 2020-м. После этого Among Us выпустили на Nintendo Switch, а вскоре портируют на консоли PlayStation и Xbox. На данный момент наибольшая аудитория у игры на смартфонах, где Among Us распространяется по условно-бесплатной модели.

Автор: Сергей Коршунов