Зрителей порадовали анонсами и трейлерами ожидаемых проектов.

Недавно издательство Nacon провело свое цифровое шоу Nacon Connect. На нем показали игры компании, которые выйдут в обозримом будущем. Часть из них презентовали впервые, а другие, как The Lord of the Rings: Gollum, обзавелись свежими трейлерами. Мы рассказали о самых интересных проектах, продемонстрированных в рамках трансляции.

RoboCop: Rogue City

Шутер про Робокопа от создателей Terminator: Resistance. В свежем трейлере впервые показали геймплейные кадры. Главный герой использует разное оружие и применяет особенности своего роботизированного тела. События проекта разворачиваются в Детройте, который охватила преступность. RoboCop: Rogue City выйдет в июне 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Steelrising

Ролевой экшен в духе Dark Souls и Bloodborne от разработчиков GreedFall и The Technomancer. В новом ролике показали разнообразие противников и боссов. Среди них есть как живая гильотина, так и огромный голем. Steelrising выйдет 8 сентября 2022 года ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Ad Infinitum

Психологический хоррор в антураже Первой мировой войны. Окопы, трупы, жуткие образы, смена реальности, бегство от противников — в целом все стандартно. Релиз состоится 20 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Crown Wars — The Black Prince

Пошаговая тактическая стратегия в сеттинге Столетней войны. Пользователям предстоит сражаться с вражеским фракциями, формировать команду героев, прокачивать бойцов, развивать свой замок и так далее. Crown Wars — The Black Prince выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Gangs of Sherwood

Еще один кооперативный боевик о приключениях Робин Гуда и его команды. В игре нужно собрать группу людей, выбрать одного из четырех героев с уникальными навыками и отправиться грабить богатых, чтобы отдать деньги бедным. Судя по всему, Gangs of Sherwood может легко повторить незавидную судьбу прошлогодней Hood: Outlaws & Legends. Проект выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, сроки запуска пока не разглашаются.

Clash: Artifacts of Chaos

Beat 'em up в фэнтезийном мире со стилистикой Borderlands. Главный герой игры — воин-отшельник Псевдо, который должен заботиться о необычном ребенке. Релиз Clash: Artifacts of Chaos состоится в феврале 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Session: Skate Sim

Симулятор скейтбординга, и этим все сказано. Главная цель — выполнять как можно более зрелищные трюки на каждой локации. Игра уже доступна в раннем доступе на ПК (Steam, EGS), Xbox One, Xbox Series X и Series S. А на PlayStation она появится 22 сентября 2022 года с выходом полной версии.

Ravenswatch

Изометрический боевик с элементами "рогалика" в духе Hades от создателей Curse of the Dead Gods. В игре предстоит путешествовать по миру, вдохновленному мрачными сказками и легендами, сражаться с врагами и совершенствовать персонажа. Проходить проект можно как в одиночку, так и в кооперативе. Ravenswatch выйдет в раннем доступе на ПК в 2023 году, а позже доберется до PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

War Hospital

Стратегия в антураже первой мировой войны. Пользователи будут в роли медиков развивать госпиталь, лечить раненных и принимать нелегкие моральные решения. War Hospital выйдет в начале 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Свежий странный трейлер гоночной игры. Показали пару картинок и рассказали, как круто коллекционировать автомобили. Новая Test Drive выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Terminator Survival Project

Безымянный симулятор выживания во вселенной "Терминатора". В кинематографическом тизере можно увидеть, как Т-800 находит кого-то в амбаре. Игра создается для ПК и консолей.

