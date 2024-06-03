На консолях Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года, если не состоится переносов.

После анонса Grand Theft Auto 6 в декабре 2023 года стало известно, что самая ожидаемая игра современности таки не выйдет одновременно на ПК и консолях – пока подтвержден лишь консольный период выхода в виде осени 2025 года.

Штраус Зельник, руководитель издательства Take-Two, которое владеет студией Rockstar Games, рассказал, почему игра была анонсирована только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, параллельно косвенно подтвердив существование ПК-версии.

Гендиректор Take-Two как будто бы успокоил фанатов франшизы, напомнив, что исторически игры Grand Theft Auto в итоге выходили на всех платформах.

У Rockstar есть свой подход к платформам, который мы уже видели, и в свое время они сделают больше анонсов. Я верю, что правильная стратегия для нашего бизнеса – быть там, где находится потребитель. Исторически сложилось так, что Rockstar взаимодействует с потребителями, на какой платформе они бы ни находились, но постепенно – заявил Зельник.

Поэтому пользователям ПК не стоит переживать и дождаться анонса GTA 6 на ПК, который рано или поздно все равно должен произойти. И GTA 4 с GTA 5, и LA Noire с Red Dead Redemption 2 сначала выходили на консолях, а потом добирались до ПК.

Наиболее вероятным является тот факт, что если GTA 6 выйдет осенью 2025 года на консолях, как заявлено, то на компьютерах проект Rockstar появится осенью 2026 года. Или в начале 2027-го в качестве крайней меры.

GTA 6: что мы уже знаем об игре

Действие игры развернется в Вайс-Сити, игровом прототипе Майами, однако его современном варианте, а не версии 80-х. В игре будет два главных героя – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

Игровой процесс GTA 6 основан на наработках GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Как и в предыдущих частях GTA, игрокам предстоит погрузиться в открытый мир-"песочницу", в котором можно бегать, ездить, летать, стрелять и общаться с другими персонажами. А еще социальные сети будут важной частью GTA 6.

В дебютном трейлере, который собрал уже почти 200 млн просмотров, показано нарезки кат-сцен, кадры с видами Вайс-Сити, которые, позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, стрельбу и прочее.

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