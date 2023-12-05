Релиз новой части состоится только в 2025 году. Платформы пока неизвестны.

Вот и свершилось: за десять лет с релиза GTA 5 мы пережили такое количество фейковых сливов и слухов, какого не было ни с одной другой игрой. И вот 5 декабря Rockstar Games наконец полноценно анонсировала новую GTA, отреагировав на его утечку.

На официальном YouTube-канале студии был опубликован первый трейлер GTA 6. Хронометраж составил 91 секунду – это самый длинный из всех предыдущих трейлеров Rockstar Games. В ролике звучит композиция "Love Is A Long Road" Тома Петти.

Дебютный трейлер GTA 6

Из ролика становится понятно, что действие игры и правда развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х.

Трейлер также подтвердил, что в игре будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Их имена – Люсия и Джейсон. Линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей, действовавшие во времена Великой депрессии США.

Таким образом, крупная сентябрьская утечка 2022 года, из которой впервые стало известно о протагонистах и другие детали, подтвердилась. Согласно ему, переключение между персонажами будет происходить мгновенно, а не с задержкой, как в GTA 5. Также в шестой части появится стелс-механика.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году. На каких платформах выйдет игра, пока неизвестно. Пока это все подробности.

Кадры из трейлера

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