Hollow Knight Silksong выйдет на обеих консолях Nintendo Switch / Фото - Team Cherry

Разработчики Hollow Knight: Silksong подтвердили, что игра выйдет не только на Nintendo Switch 2, но и на первой версии портативки.

Об этом заявил Мэттью Гриффин, отвечающий за маркетинг и издание проекта. Таким образом, владельцам первой консоли не придётся переходить на новую платформу ради долгожданного продолжения.

Графически Silksong тоже сделал заметный шаг вперёд. Новые скриншоты, опубликованные в японском eShop, демонстрируют более глубокую проработку освещения и атмосферности: тени стали мягче, а визуальный стиль обрёл больше выразительности.

Видео дня

Фото Silksong 08 апреля 2025
Фото Silksong 08 апреля 2025
Фото Silksong 08 апреля 2025
Фото Silksong 08 апреля 2025
Фото Silksong 08 апреля 2025
Фото Silksong 08 апреля 2025

Релиз Silksong запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. При этом играбудет доступна в первый день в библиотеке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла. "Странно, но часть меня не готова, что это всё закончится", - признаётся автор канала Daily Silksong News, который уже 4 года каждый день выпускает видео с новостями о Silksong.

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