Чтобы поиграть в Silksong, необязательно покупать Switch 2.

Разработчики Hollow Knight: Silksong подтвердили, что игра выйдет не только на Nintendo Switch 2, но и на первой версии портативки.

Об этом заявил Мэттью Гриффин, отвечающий за маркетинг и издание проекта. Таким образом, владельцам первой консоли не придётся переходить на новую платформу ради долгожданного продолжения.

Графически Silksong тоже сделал заметный шаг вперёд. Новые скриншоты, опубликованные в японском eShop, демонстрируют более глубокую проработку освещения и атмосферности: тени стали мягче, а визуальный стиль обрёл больше выразительности.

Видео дня

Релиз Silksong запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. При этом играбудет доступна в первый день в библиотеке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла. "Странно, но часть меня не готова, что это всё закончится", - признаётся автор канала Daily Silksong News, который уже 4 года каждый день выпускает видео с новостями о Silksong.

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